Cleveland Browns-Spieler Malik McDowell wegen Angriffs auf einen Beamten und öffentlicher Bloßstellung verhaftet

Ein Abgeordneter des Sheriffs von Broward County reagierte auf einen Bericht über einen nackten Mann, der in der Nähe einer Schule in Deerfield Beach spazieren ging, wie es in dem Bericht heißt. Nachdem McDowell zum Deputy aufschaute und ein Schimpfwort rief, "stürmte der Angeklagte dann mit voller Geschwindigkeit (sic) mit geschlossener Faust auf mich zu", so der Bericht.

Der Beamte sagte, dass er aufgrund der Nähe nicht in der Lage war, dem Angriff auszuweichen oder Deeskalationstaktiken oder eine nicht-tödliche Waffe einzusetzen.

"Der Angeklagte rammte absichtlich seinen Körper in mich hinein und fing an, mit der geschlossenen Faust nach mir zu schlagen", sagte der Beamte laut dem Bericht. "Die Schläge wurden mit extremer Aggression ausgeführt, wobei mich mindestens ein Schlag am rechten Auge/Tempelbereich meines Auges traf.

Der Beamte sagte, er sei benommen gewesen und habe extreme Schmerzen an der Stelle verspürt, an der er getroffen worden war, und der NFL-Spieler habe den "gewalttätigen Angriff" fortgesetzt, indem er ihn mit Schlägen auf den Kopf traktiert habe.

McDowell flüchtete daraufhin, und nach einer Verfolgung zu Fuß wurde ein Taser eingesetzt. McDowell wurde in Handschellen abgeführt und in Gewahrsam genommen, heißt es in dem Bericht.

Neben der schweren Körperverletzung an einem Vollzugsbeamten und der Behinderung der Justiz durch Gewalt wird McDowell auch wegen Entblößung angeklagt, "weil der Angeklagte nackt auf der Straße herumlief und seine Geschlechtsorgane vor den Augen der Öffentlichkeit entblößte - auch vor einer Schule, in der sich Kinder aufhielten."

Adam Swickle, ein Anwalt von McDowell aus Fort Lauderdale, sagte CNN per Telefon: "Wir ermitteln, um zu sehen, was passiert ist. Das ist der einzige Kommentar, den ich zu diesem Zeitpunkt habe."

Laut Gerichtsdokumenten wurde die Kaution für alle drei Anklagepunkte auf 31.000 Dollar festgesetzt.

McDowell, 25, hat in der vergangenen Saison 15 Spiele für die Browns bestritten und dabei drei Sacks und 16 Solo-Tackles erzielt.

Ein Sprecher der Browns sagte, das Team sei sich des "sehr besorgniserregenden Vorfalls" bewusst und sammle weitere Informationen.

"Wir sind uns der Schwere dieser Angelegenheit bewusst und denken an das Wohlergehen aller Beteiligten", sagte der Sprecher in einer an CNN gemailten Erklärung. "Wir werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com