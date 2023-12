Cleveland Browns-Quarterback Deshaun Watson legt 20 der 24 Klagen gegen ihn wegen Fehlverhaltens bei, Anwalt der Ankläger sagt

Rechtsanwalt Tony Buzbee, der alle 24 von Watsons Anklägern vertritt, gab am Dienstag bekannt, dass alle bis auf vier Klagen beigelegt wurden und die Fälle abgewiesen werden, sobald der Papierkram erledigt ist.

"Wir arbeiten uns durch den Papierkram im Zusammenhang mit diesen Vergleichen", sagte Buzbee in einer Erklärung. "Sobald wir dies getan haben, werden diese Fälle abgewiesen. Die Bedingungen und Beträge der Vergleiche sind vertraulich. Wir werden uns nicht weiter zu den Vergleichen oder diesen Fällen äußern".

Die von Watsons erster Anklägerin, Ashley Solis, und drei weiteren Frauen eingereichten Klagen werden "zu gegebener Zeit" verhandelt, sagte Buzbee.

CNN hat Watsons Anwalt Rusty Hardin um eine Stellungnahme gebeten, hat aber noch keine Antwort erhalten.

In der Zwischenzeit wird Watson weiterhin von der NFL untersucht, die ihn suspendieren könnte, wenn sie feststellt, dass er gegen die persönlichen Verhaltensregeln der Liga verstoßen hat. NFL-Beamte trafen sich im Mai drei Tage lang mit Watson und haben einen weiteren Tag beantragt, sagte Hardin Anfang dieses Monats gegenüber CNN.

Die NFL teilte CNN in einer Erklärung mit, dass die Entwicklung vom Dienstag "keinen Einfluss auf das tariflich vereinbarte Disziplinarverfahren hat".

Inmitten der Anschuldigungen wurde Watson von den Houston Texans zu den Cleveland Browns gehandelt und erhielt Berichten zufolge einen Fünfjahresvertrag mit einem garantierten Betrag von 230 Millionen Dollar, dem höchsten garantierten Vertrag, der jemals an einen NFL-Spieler vergeben wurde ( ESPN berichtete).

Die Browns verteidigten die Entscheidung, Watson unter Vertrag zu nehmen - der zu diesem Zeitpunkt mit 22 Klagen wegen Fehlverhaltens konfrontiert war - mit dem Hinweis, dass sie zuvor eine "umfassende Bewertung" durchgeführt hätten.

Anfang dieses Monats reichte Katy Williams, eine ehemalige Massagetherapeutin in Houston, die 24te Klage gegen Watson ein.

Williams sagt, sie habe im August 2020 zwei Begegnungen mit Watson in ihrer Wohnung gehabt. Die erste Sitzung sei professionell gewesen, heißt es in ihrer Klage, aber bei der zweiten habe er sich entblößt und unerwünschte sexuelle Handlungen vorgenommen.

Hardin reagierte auf die Einreichung der Klage von Williams und sagte CNN Anfang des Monats: "Wir können zu diesem Zeitpunkt nicht auf die neue Klage reagieren. Unser Anwaltsteam hatte noch keine Zeit, diese neue Klage zu prüfen, und hatte bis heute nichts von ihrem Namen gehört. Deshaun bestreitet weiterhin, dass er etwas Unangemessenes mit einer der Klägerinnen getan hat."

Im März lehnten es zwei verschiedene texanische Geschworenengerichte ab, Watson anzu klagen, nachdem sie die Anschuldigungen gegen ihn untersucht hatten.

Die erste in Harris County untersuchte die Vorwürfe der Belästigung und des sexuellen Fehlverhaltens und kam zu dem Schluss, dass die Beweise nicht ausreichten, um ihn eines Verbrechens zu beschuldigen. Die zweite Jury in Brazoria County prüfte Beweise in einer Strafanzeige, in der Watson sexuelles Fehlverhalten während einer Therapiesitzung vorgeworfen wurde.

Amy Woodyatt, Jacob Lev und Ben Morse von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com