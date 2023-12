Clark Gillies, Hockey Hall of Famer und vierfacher Stanley-Cup-Sieger, stirbt im Alter von 67 Jahren

"Die Nationale Eishockeyliga trauert um Clark Gillies, der für die dynastischen New York Islanders in den frühen 1980er Jahren ein Fels in der Brandung auf dem Eis war und seither eine Stütze der Gemeinde von Long Island war", sagte NHL-Kommissar Gary Bettman.

"Gillies hat während seiner 14 Jahre andauernden, ruhmreichen Karriere bei den Islanders und den Buffalo Sabres, deren Höhepunkt der Gewinn von vier Stanley Cups in Folge mit den Islanders war, den Begriff 'Power Forward' mit definiert.

Der aus Saskatchewan stammende Stürmer wurde von den Islanders bei der NHL-Draft 1974 an vierter Stelle ausgewählt. Für die Islanders erzielte er in 12 Spielzeiten 304 Tore und 359 Assists in 872 Spielen.

In 159 Playoff-Spielen mit den Islanders kam Gillies auf 47 Tore und 46 Assists. Als einer von 17 Islanders, die von 1980 bis 1983 vier Stanley Cups in Folge gewannen, gehörte Gillies zu den Spielern, die den Ligarekord von 19 aufeinander folgenden Playoff-Serien aufstellten - ein Rekord, der immer noch Bestand hat.

Der linke Flügelspieler gehörte zu einer der erfolgreichsten Sturmreihen des Jahrzehnts, die den Spitznamen "Trio Grande" trug, zusammen mit zwei weiteren zukünftigen Mitgliedern der Hockey Hall of Fame, Center Bryan Trottier und Rechtsaußen Mike Bossy. Diese Reihe führte auch das Team Kanada beim Canada Cup 1981 auf den zweiten Platz.

"Die gesamte Islanders-Gemeinschaft ist am Boden zerstört über den Verlust von Clark Gillies", sagte Islanders-Präsident und General Manager Lou Lamoriello. "Er hat verkörpert, was es bedeutet, ein New York Islander zu sein. Der Stolz, den er beim Tragen des Islanders-Trikots auf dem Eis empfand, zeigte sich in seiner Bereitschaft, alles zu tun, um zu gewinnen. Abseits des Eises war er eine ebenso große Persönlichkeit, die sich immer die Zeit nahm, der lokalen Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

"Die New York Islanders haben vier Stanley Cups gewonnen, weil er und die Mitglieder dieser dynastischen Teams große Opfer für die Franchise gebracht haben. Im Namen der gesamten Organisation sprechen wir der gesamten Familie Gillies unser tiefstes Beileid aus."

Nach dem 4:0-Heimsieg der Islanders gegen die Arizona Coyotes am Freitag sagte Cheftrainer Barry Trotz, dass man den Stürmer vermissen werde.

"Er war überlebensgroß", sagte Trotz. "Wenn man Clark Gillies sah, dachte man an einen Islander. Ich meine, es gab keinen Zweifel. Es gab keine Grauzone. Charismatisch. Er spielte auf die richtige Art und Weise; er war Teil der Gemeinschaft.

"Alles, was man sich unter einem Islander vorstellt, ein guter Mannschaftskamerad, ein fantastischer Mensch, all diese Dinge. Mir fiel das Herz in die Hose, als man mir sagte, dass er vom Eis kommt. Er wird vermisst werden, wirklich."

New York zog Gillies' Trikot mit der Nummer 9 am 7. Dezember 1996 in den Ruhestand.

Im Jahr 2002 wurde Gillies in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Auf seiner Bioseite heißt es dort: "Er war ein unerbittlicher Konkurrent, der praktisch nicht zu stoppen war, wenn das gegnerische Team seinen Zorn erregte."

Gillies beendete seine Karriere mit 319 Toren und 378 Assists in der regulären Saison, nachdem er zwei Saisons bei den Sabres gespielt hatte.

Gillies gründete die Clark Gillies Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die körperlich, entwicklungsmäßig und/oder finanziell benachteiligte Kinder unterstützt. Ziel ist es, so heißt es auf der Website der Organisation, "Kindern zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern und ihnen in Krisenzeiten beizustehen".

Die pädiatrische Notaufnahme des Huntington Hospital auf Long Island wurde nach Gillies und seiner Stiftung benannt.

