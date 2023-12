Cincinnati Bengals und San Francisco 49ers schaffen in den NFL-Playoffs dank eines Field Goals in letzter Sekunde die Sensation

Sowohl die Cincinnati Bengals als auch die San Francisco 49ers haben dank Field Goals in der Nachspielzeit überraschende Siege errungen, obwohl beide als Außenseiter in die NFL-Divisionsrunde der Playoffs gegangen waren.

Rookie-Kicker Evan McPherson sorgte mit einem 52-Yard-Field-Goal für einen 19: 16-Sieg der Bengals gegen die als Nummer 1 gesetzten Tennessee Titans und damit für den ersten Einzug ins AFC Championship Game seit der Saison 1988.

Später, im verschneiten Lambeau Field, gelang Robbie Gould mit einem 45-Yard-Field-Goal ein erstaunlicher 13:10-Sieg über die Green Bay Packers, die damit ins NFC Championship Game einzogen.

Die beiden Teams sind nun nur noch einen Sieg vom Super Bowl LVI entfernt. Die Bengals treffen entweder auf die Buffalo Bills oder die Kansas City Chiefs, während die 49ers am kommenden Wochenende entweder zu den Los Angeles Rams oder den Tampa Bay Buccaneers reisen werden.

Erwachsen werden

Für die Bengals war die Saison 2021 eine Zeit des Erwachsenwerdens auf der größten Bühne.

Für eine Franchise, die so wenig Erfolg hatte - der Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Las Vegas Raiders war der erste Playoff-Sieg seit 31 Jahren - ist dies ein Traumlauf.

Hinter Quarterback Joe Burrow im zweiten Jahr, Wide Receiver Ja'Marr Chase als Rookie und Kicker McPherson als Rookie hat Cincinnati eine der stärksten Offensiven der Liga aufgebaut.

Doch gegen die Titans - die Nummer 1 in der AFC und Rückkehrer von Superstar Derrick Henry - schien ein Sieg in Nashville für das unerfahrene Team eine schwere Aufgabe zu sein.

Allerdings zeigten sie zu keinem Zeitpunkt Anzeichen von Nervosität. Die Bengals führten zur Halbzeit mit 9:6, bevor Joe Mixon die Führung auf 16:6 ausbaute.

Nach einigen verrückten Minuten glichen die Titans kurz vor Ende des vierten Viertels aus. Ein Field Goal, eine dramatische Interception eines Burrow-Passes im nächsten Spielzug und ein exquisiter Touchdown-Wurf von Titans-Quarterback Ryan Tannehill zu AJ Brown sorgten für ein dramatisches Finale.

Und nach einem starken Defensivspiel auf beiden Seiten ermöglichte eine Interception von Tannehill durch Bengals-Linebacker Logan Wilson den entscheidenden Kick von McPherson, der Cincinnati in die nächste Runde schickte.

Nach dem Spiel waren die Spieler der Bengals voll des Lobes über die Nervenstärke ihres Kickers, und Burrow sagte, er habe "Eis in den Adern".

Burrow erzählte den Reportern, dass McPherson zu ihm sagte, bevor er den Kick zum Sieg ausführte: "Sieht so aus, als würden wir zum AFC Championship Game gehen."

Wenige Augenblicke später wurde er von seinen Mannschaftskameraden umschwärmt, nachdem er sein Versprechen eingelöst hatte.

Ein Aufreger im Schnee

Wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken und der Schnee fällt, kann die Reise von Kalifornien nach Wisconsin zum Spiel gegen Green Bay eine entmutigende Aufgabe sein.

Und die Packers gaben zu Hause schon früh den Ton an: Ein beeindruckender erster Drive endete mit einem Touchdown von AJ Dillion, der ihnen die Führung einbrachte.

Die 49ers-Offensive tat sich schwer, ebenso wie die Packers, die in der ersten Halbzeit mit einem geblockten Fieldgoal ihre einzige echte Chance auf einen Treffer hatten.

San Francisco erzielte kurz darauf ein eigenes Field Goal, bevor die Packers in der zweiten Halbzeit mit einem eigenen Field Goal antworteten.

Es war jedoch ein Fehler der Spezialteams, der das Momentum zu Gunsten der 49ers veränderte: Ein geblockter Punt ermöglichte es Talanoa Hufanga, den losen Ball aufzunehmen und weniger als fünf Minuten vor Schluss einen Touchdown zu erlaufen.

Nachdem die 49ers die Offensive von Green Bay erneut gestoppt hatten, konnten sie sich in eine Position bringen, die es Gould ermöglichte, den Kick zum Sieg zu kicken und das zweite NFC-Meisterschaftsspiel in drei Jahren zu erreichen.

Während die 49ers jubeln konnten, beginnt mit der Niederlage eine Saison voller Fragen über die Zukunft von Superstar-Quarterback Aaron Rodgers in Green Bay.

Der 37-Jährige, der amtierende MVP der NFL, gilt als Favorit auf den Titel in dieser Saison, sagte aber, er sei nach der Niederlage "ein wenig benommen".

In der letzten Saison gab es viele Gerüchte und Spekulationen, dass Rodgers nach 18 Jahren im Team einen anderen Verein suchen würde.

Aber er sagt, dass er eine Entscheidung über seine Zukunft treffen wird, nachdem er etwas Zeit hatte, darüber nachzudenken.

"Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach diesem Spiel noch darüber reden würden", sagte Rodgers.

"Ich werde mir etwas Zeit nehmen und mich mit den Leuten hier unterhalten, und dann werde ich mir etwas Zeit nehmen und eine Entscheidung treffen - natürlich bevor die Free Agency oder irgendetwas anderes an dieser Front in Gang kommt. Es ist jetzt noch frisch. Ein bisschen schockierend ist das schon. Ich hatte gehofft, ein nettes Wochenende für die NFC-Meisterschaft zu haben, die Zeit bis dahin zu genießen und dann über einige Dinge nachzudenken, also habe ich den Moment noch gar nicht richtig verarbeitet."

Quelle: edition.cnn.com