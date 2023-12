Höhepunkte der Geschichte

Chris Paisley gewinnt seinen ersten Titel auf der European Tour ... mit der Hilfe seiner Frau

Chris Paisley gewinnt seinen ersten Titel auf der European Tour

Seine Frau war Caddy

Paisley gewann 192.578 Dollar für den ersten Platz

Da der reguläre Bag Carrier des Engländers einen längeren Urlaub nahm, sprang seine Frau in letzter Minute ein, um ihm zu helfen.

Keri, die, wie Paisley bemerkenswerterweise zugab, "nicht viel über Golf weiß", war zum ersten Mal als Caddie für ihren Mann im Einsatz, als dieser an der South African Open Championship teilnahm.

Während ihm der haushohe Favorit Branden Grace am Finaltag im Nacken saß - und kurzzeitig die Führung übernahm - lobte Paisley den beruhigenden Einfluss seiner Frau, die ihm eine fehlerfreie vierte Runde bescherte.

"Sie weiß zwar nicht viel über Golf, aber sie kennt mich sehr gut und weiß, wann ich ein bisschen schneller bin als sonst und wann es eng wird", sagte Paisley den Reportern.

"Auf dem letzten Fairway mit ihr neben mir zu spielen, war einfach unglaublich. Sie hat nie einen Fuß falsch gesetzt. Es war das erste Mal, dass sie als Caddie fungierte, und ich kann ihr gar nicht genug danken.

READ: Golfer nimmt versehentlich verbotene Substanz ein und meldet sich selbst

READ: Der erste weibliche Caddy, der ein Major gewinnt

"Mein normaler Caddy wird etwas kritisiert, aber ich kann nicht genug darüber sagen, wie gut sie diese Woche und generell im Leben gearbeitet hat."

Trotz des Jubels der Zuschauer, die die Nummer 30 der Welt, Grace, die bestplatzierte Spielerin im Feld, anfeuerten, behielt Paisley einen kühlen Kopf und spielte sechs Birdies in einer 66er-Schlussrunde, die ihm den Sieg sicherte.

Der 31-Jährige, der als 286. der Weltrangliste in das Turnier gegangen war, wird nach dem Gewinn des Preisgeldes in Höhe von 192.578 Dollar nun auf Platz 121 der Weltrangliste klettern.

Paisleys letzter Turniersieg datiert aus dem Jahr 2012, als er die English Challenge mit einem Vorsprung von zwei Schlägen vor seinem Landsmann Francis McGuirk gewann.

Grace, der mit einem Schlag Rückstand auf Paisley in die Runde gestartet war, übernahm mit einem Birdie-Eagle die frühe Führung, doch ein Doppelbogey an der sechsten und ein Bogey an der 12 bedeuteten, dass der Südafrikaner zu viel zu tun hatte.

Besuchen Sie CNN.com/golf für weitere Nachrichten und Features

"Ich kann es immer noch nicht fassen", sagte Paisely über seinen Sieg. "Gegen Branden anzutreten, in seinem Heimatland, mit so ziemlich jedem im Publikum auf seiner Seite, war hart, aber ich habe einfach großartig gespielt.

"Ich habe wie aus dem Ei gepellt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut spielen kann, um ehrlich zu sein, und an einem so wunderbaren Ort zu gewinnen, ist unglaublich."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com