China sagt, dass Tickets für die Olympischen Winterspiele aufgrund von Covid-19 nicht an die breite Öffentlichkeit verkauft werden

"In Anbetracht der schwierigen und komplexen Situation der Seuchenprävention und -bekämpfung [und] zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit des olympischen Personals und der Zuschauer haben wir beschlossen, den ursprünglichen Plan für den öffentlichen Kartenverkauf zu ändern", so das Komitee.

Zuschauergruppen werden während der Spiele vor Ort eingeladen und müssen "die Anforderungen der Covid-19-Prävention und -Kontrolle vor, während und nach den Spielen strikt einhalten".

In einer Erklärung vom Montag teilte das Internationale Olympische Komitee mit, dass es sich bei den Zuschauern um Einwohner des chinesischen Festlandes handeln wird, die über die erforderlichen "Covid-19-Gegenmaßnahmen" verfügen.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem in Peking am 15. Januar der erste Fall der hochgradig übertragbaren Omicron-Variante aufgetreten war.

Die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar, die Paralympischen Winterspiele am 4. März.

Die Organisatoren beabsichtigen, die Spiele in Peking 2022 in einem geschlossenen Kreislauf abzuhalten, der nur für die Teilnehmer der Spiele zugänglich sein wird - ein Plan, der trotz der raschen Ausbreitung der Omicron-Variante beibehalten wurde.

Wie in einem im Dezember veröffentlichten Plan für die Spiele dargelegt, wird das geschlossene Kreislaufsystem die Veranstaltungsorte, die offiziellen Hotels und den veranstaltungseigenen Transportdienst umfassen.

Vollständig geimpfte Teilnehmer können den geschlossenen Kreislauf ohne Quarantäne betreten, während nicht geimpfte Teilnehmer bei ihrer Ankunft in Peking 21 Tage lang in Quarantäne bleiben müssen.

Nicht geimpften Personen können medizinische Ausnahmen gewährt werden, die von Fall zu Fall geprüft werden. Einige Länder, wie die USA und Kanada, haben vorgeschrieben, dass alle Teammitglieder geimpft sein müssen.

Während der Spiele werden die Teilnehmer täglich gesundheitlich überwacht und getestet und haben keinen Kontakt mit der Öffentlichkeit.

Ein positiver Test bedeutet, dass die Teilnehmer nicht an den Wettkämpfen teilnehmen oder ihre Rolle bei den Spielen fortsetzen können. Diejenigen, die symptomatisch sind, werden zur Behandlung in einem ausgewiesenen Krankenhaus bleiben, während diejenigen, die asymptomatisch sind, in eine Isoliereinrichtung verlegt werden.

