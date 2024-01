China Open: Naomi Osaka besiegt Titelverteidigerin Caroline Wozniacki und erreicht das Finale

Nach dem Gewinn des Toray Pan Pacific-Turniers in ihrer Geburtsstadt beendete die Japanerin am Freitag im Viertelfinale der China Open in Peking die 17 Spiele andauernde Siegesserie der frischgebackenen US-Open-Siegerin Bianca Andreescu.

Der Sieg besiegelte auch ihren Platz bei den WTA Finals in Shenzhen. Sie ist die fünfte Spielerin, die das mit 14 Millionen Pfund dotierte Saisonfinale erreicht.

Zweifellos beflügelt durch den hart erkämpften Sieg über die Spielerin, die sie als Champion in Flushing Meadows abgelöst hatte, setzte sich Osaka am Samstag im Halbfinale gegen die Titelverteidigerin der China Open, Caroline Wozniacki, durch.

Es war ein klarer 6:4, 6:2-Sieg in 84 Minuten für die 21-jährige Osaka, die ihre beste Form erst spät in der Saison auf der Asien-Tour findet.

Im Finale trifft sie auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, nachdem die Australierin bei ihrem Dreisatzsieg gegen die Niederländerin Kiki Bertens im ersten Halbfinale einen Matchball abgewehrt hatte.

Die Weltranglistenvierte Osaka hatte beim Stand von 3:3 im ersten Satz die Chance, den Durchbruch zu schaffen, doch im neunten Spiel gelang ihr dies und sie servierte zum Auftakt.

Ein frühes Break im zweiten Satz bereitete der Dänin Wozniacki mehr Probleme und Osaka gewann mit einer Mischung aus starken Aufschlägen und klaren Winnern.

Der Sieg war umso höher einzuschätzen, als sie verriet, dass sie nach ihrem epischen Sieg über Andreescu in der Nacht zuvor wenig geschlafen hatte.

READ: Osaka und Murray beeindrucken in Peking

"Ich bin um 4:00 Uhr schlafen gegangen und um 6:00 Uhr aufgewacht, also solide zwei Stunden, ich kann nach meinen Matches nicht wirklich schlafen", sagte Osaka.

"Ich habe einfach das Gefühl, dass mein Adrenalinspiegel während der härteren Matches höher ist, so dass es schwieriger ist, zu schlafen."

Osaka hofft auf eine bessere Nachtruhe vor ihrem vierten Aufeinandertreffen in ihrer Karriere mit Barty, die in den bisherigen Begegnungen 2:1 führte.

Thiem im ATP-Finale

Beim ATP-Turnier in Peking holte Dominic Thiem einen Satz- und Breakrückstand auf und besiegte den Russen Karen Khachanov mit 2:6, 7:6, 7:5 und zog ins Finale ein.

Mit diesem Sieg sicherte sich der Österreicher einen Platz bei den ATP-Finals in London im nächsten Monat, wo er sich mit Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Daniil Medvedev für das achtköpfige Teilnehmerfeld qualifizierte.

Thiem wird im Finale auf den an Nummer drei gesetzten Stefanos Tsitsipas treffen, nachdem der Grieche im späteren Halbfinale den an Nummer zwei gesetzten Alexander Zverev ausschaltete.

Tsitsipas gewann den Tiebreak des ersten Satzes knapp, bevor er sich in knapp zwei Stunden mit 7:6, 6:4 gegen seinen deutschen Gegner durchsetzte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com