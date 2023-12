Chelsea gewinnt das spannende FA-Cup-Finale der Frauen mit einem Sieg in der Verlängerung gegen Manchester City

Es war ein spannendes Spiel zwischen den beiden formstärksten Mannschaften des Landes: City kam mit einer Siegesserie von 13 Spielen nach Wembley und Chelsea mit einer Siegesserie von 11 Spielen.

Interessanterweise hat keine der beiden Mannschaften zuletzt ein Spiel gegen die jeweils andere Mannschaft verloren, und so war es nicht verwunderlich, dass das Spiel über die gesamte Spieldauer sehr ausgeglichen war.

Es war das erste Mal, dass das FA-Cup-Finale der Männer und das der Frauen am gleichen Wochenende ausgetragen wurde, und nach dem Patt zwischen Liverpool und Chelsea am Samstag war schon früh klar, dass das Finale am Sonntag vor der Rekordkulisse von 49 094 Zuschauern nicht so verlaufen würde.

Nach einer hektischen Anfangsphase gelang es Kerr nach einer halben Stunde, eine Flanke von Millie Bright mit dem Kopf am langen Pfosten über die Linie zu drücken. Es war ein verdienter Führungstreffer für Chelsea, das in der Anfangsphase weitaus besser mit der Situation zurechtkam als der Gegner.

Es war das zweite Mal in dieser Saison, dass sich City und Chelsea in einem großen Finale gegenüberstanden. Im März hatte City das Finale des Women's League Cup mit 3:1 für sich entschieden.

Auch damals eröffnete Kerr den Torreigen, und Chelsea hatte wohl Angst, ein Déjà-vu zu erleben, denn die Führung hielt nicht einmal 10 Minuten.

Lauren Hemp sorgte mit einer herrlichen Einzelleistung für den Ausgleich, als die Stürmerin Bright umkurvte und mit einem herrlichen Schuss an den langen Pfosten Chelsea-Torhüterin Ann-Katrin Berger keine Chance ließ.

Kurz nach einer Stunde ging Chelsea jedoch erneut in Führung, und diesmal war es ein Wunderschlag von Erin Cuthbert, der die Mannschaft in Führung brachte. Mit einem Distanzschuss, der von der Unterkante der Latte abprallte, konnte City-Torhüterin Ellie Roebuck nichts ausrichten.

Chelsea dachte wohl, dass dies das Tor zum zweiten FA-Cup-Titel in Folge war, aber die City-Mannschaft weiß nie, wann sie geschlagen ist.

Weniger als zwei Minuten vor dem Ende der 90. Minute nahm Hayley Raso einen Ball mit der Brust an und vollendete mit der Außenseite ihres Stiefels zum erneuten Ausgleich für City.

Für Raso war es ein enorm wichtiger Moment auf der größten aller Bühnen. Vor vier Jahren war sie noch nicht einmal sicher, ob sie wieder laufen würde, nachdem sie sich bei einem Zusammenstoß auf dem Spielfeld drei Wirbel gebrochen hatte, als sie in den USA spielte.

Doch die Mannschaft des FC Chelsea kann für sich in Anspruch nehmen, eine der besten zu sein, die der Frauenfußball in diesem Land je gesehen hat.

Es gab einige Bedenken, ob der physische und emotionale Tribut, den der Gewinn des Meistertitels am letzten Wochenende der Saison nach einem zermürbenden Kampf gegen Arsenal forderte, die Chelsea-Mannschaft überfordert haben könnte, aber Kerrs unermüdliche Energie brachte den Willen zum Ausdruck, mit dem das Team spielt.

Es war ein Fehler von Alanna Kennedy, die einen Abfangversuch verpasste, der Chelsea in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Ball schenkte. Kerr lief mehr als die Hälfte des Spielfelds, bevor sie einen Schuss abfeuerte, der von Alex Greenwood abgefälscht wurde und Roebuck auf dem falschen Fuß erwischte.

Mit diesem Sieg sicherte sich Hayes den 11. Titel mit Chelsea und festigt damit ihren Platz als eine der führenden Trainerinnen im Frauenfußball.

