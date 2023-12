Charlie Sifford: der erste schwarze Golfprofi, der den Weg für Tiger Woods ebnete

Als er nach seiner Teilnahme an Veranstaltungen ausschließlich für schwarze Spieler erneut höflich nachfragte, wurde er rassistisch beschimpft und erhielt sogar Morddrohungen.

Doch Sifford gab nicht auf.

Mit der Unterstützung des kalifornischen Generalstaatsanwalts Stanley Mosk und mit seinem Weggefährten Jackie Robinson an seiner Seite wurde Sifford 1959 der erste schwarze Spieler, der auf der PGA Tour spielte.

Und wenn Sie die Tiger Woods-Ausstellung im National Museum of African-American History and Culture in Washington, D.C. besuchen, werden Sie ein Foto von Sifford sehen.

Indem er die Klausel "nur für Weiße" im Golf durchbrach, trug Sifford dazu bei, die Tür für andere schwarze Golfer zu öffnen, darunter den berühmtesten schwarzen Golfer aller Zeiten, Woods.

Woods erkannte dies an und sagte 2015 nach Siffords Tod, dass er selbst ohne Sifford vielleicht kein Profigolfer geworden wäre.

"Er ist wie der Großvater, den ich nie hatte", sagte Woods nach einer Trainingsrunde im Vorfeld der Farmers Insurance Open 2015 in Torrey Pines, einen Tag nach Siffords Tod. "Es war eine lange Nacht, und ich bin mir sicher, dass es noch ein paar lange Tage sein werden. Er hat gekämpft, und was er getan hat, hat ihm den Mut gegeben, durchzuhalten und hier draußen zu sein und zu spielen.

"Ich wäre wahrscheinlich nicht hier (ohne Sifford). Mein Vater hätte nie mit dem Spiel angefangen. Wer weiß, ob die Klausel noch existieren würde oder nicht? Aber er hat sie durchgesetzt."

Sifford war zwar der erste schwarze Spieler, der es im Golfsport schaffte, aber er hatte jemanden, der ihm nahe stand und auf den er sich stützen konnte.

Robinson, der 1947 als Spieler in der Major League Baseball die Farbschranke durchbrach, war ein Freund von Sifford und gab dem Golfer aufgrund seiner eigenen Erfahrungen einige Ratschläge mit auf den Weg, bevor er seinen Weg auf die Tour begann.

"Jackie sagte ihm, dass er sich vielen Dingen stellen und auf viele Dinge nicht reagieren müsse, denn wenn er das täte, würde es für ihn und für die Leute, die nach ihm kämen, noch schwieriger werden", erinnert sich Charles Sifford, Charlies Sohn.

"Also hielt er die Ohren steif, biss sich auf die Zunge und ging einfach mit dem um, was ihm präsentiert wurde, denn er wusste, wenn er es vermasselte, würde es für den Nächsten noch schwieriger werden."

Umziehen müssen

Der 1922 in Charlotte, North Carolina, geborene Sifford kam über die einzige Möglichkeit, die sich einem jungen Schwarzen bot, zum Golfsport - als Caddie.

Aber er wollte das Spiel spielen - im Alter von 13 Jahren konnte er eine Par-Runde über 18 Löcher spielen - und nicht die Tasche eines anderen tragen.

Da er jedoch im Zeitalter der Rassentrennung aufwuchs, waren Gelegenheiten, Erfahrungen auf Golfplätzen zu sammeln, nicht leicht zu finden.

Zwar begann er 1948 mit dem professionellen Golfspiel, doch aufgrund der so genannten "Caucasian only"-Klausel, die es schwarzen Spielern verwehrte, mit ihren weißen Kollegen zusammenzuspielen, musste sich Sifford damit begnügen, in Wettbewerben zu spielen , die ausschließlich Schwarzen vorbehalten waren.

Als Sifford in seinen 30ern war, wurden die Rassentrennungsgesetze langsam aufgehoben, aber der Golfsport ging nicht so schnell mit der Zeit.

"1959 gab es immer noch die Klausel, dass nur Weiße spielen durften, und es war leicht zu erkennen, dass diese Klausel fortbestehen konnte, weil Golf in diesen privaten Clubs gespielt wurde und sie in der Lage waren, die Rassentrennungsregeln weiterhin durchzusetzen", so Nancy Churnin - Autorin von "Charlie Takes His Shot: How Charlie Sifford Broke the Color Barrier in Golf" - gegenüber CNN Sport.

"Wenn man also keinen Fuß in diese privaten Clubs setzen kann, wie soll man dann spielen?"

Siffords Weg, auf der PGA Tour zu spielen, war keine spontane Entscheidung. Es war etwas, auf das er jahrelang hingearbeitet hat.

Sein erster Versuch, 1952 auf der PGA-Tour (Professional Golfers' Association of America) Fuß zu fassen, wurde mit Anfeindungen und rassistischem Druck beantwortet.

Bei den Phoenix Open fanden Sifford und sein ausschließlich schwarzer Vierer - zu dem auch der Schwergewichtsboxer Joe Louis gehörte - Exkremente im Becher des ersten Lochs und mussten fast eine Stunde warten, bis sie ersetzt wurden.

Da er nicht in der Lage war, sein Können mit den besten Spielern unter Beweis zu stellen, nutzte Sifford seine Talente anderweitig - mit großem Erfolg.

Er gewann sechs Mal die United Golf Association's National Negro Open, wobei er von 1952 bis 1956 immer wieder siegte.

Sein Traum war es jedoch, seine Fähigkeiten auf der größten Bühne des Golfsports mit den Besten der Branche zu präsentieren, und das bedeutete, dass er einige Opfer bringen musste, wie sich sein Sohn Charles erinnert.

"Als ich etwa 10 Jahre alt war, wurde mir klar, dass wir in Philadelphia lebten und mein Vater nicht wirklich an vielen Turnieren teilnehmen konnte", sagte er gegenüber CNN Sport. "An der Ostküste gab es nicht viele Möglichkeiten, Golf zu spielen, also zogen wir an die Westküste, als ich 10 war. Und da sagte er mir, dass wir in den Westen ziehen müssten, um erfolgreich zu sein oder eine Chance auf Erfolg zu haben."

Den Durchbruch schaffen

Der Baseballstar Robinson war eine Inspiration und ein Beispiel für das, was Sifford im Golfsport zu erreichen hoffte. Aber Sifford wurde auch klar, dass er rechtliche Hilfe brauchen würde.

Nach seinem Umzug an die Westküste der USA schloss Sifford Freundschaft mit dem kalifornischen Generalstaatsanwalt Stanley Mosk.

Mosk war Jude und hatte ebenfalls Diskriminierung am eigenen Leib erfahren. Er spielte Golf im Hillcrest Country Club in Los Angeles, der Mitglieder der jüdischen Gemeinde zuließ, während andere Clubs ihnen den Zutritt verwehrten.

Der preisgekrönte Schauspieler Billy Crystal erinnerte in seiner Trauerrede für Muhammad Ali bei der Beerdigung des großen Boxers im Jahr 2016 an einen Vorfall, der die Politik der geschlossenen Türen im Golfsport verdeutlicht.

Ali lud seinen guten Freund Crystal zu einer Runde auf einem Golfplatz ein, ohne zu wissen, dass der Club keine jüdischen Mitglieder zuließ.

"(Ali) war wütend: 'Ich bin ein schwarzer Muslim und sie lassen mich dort laufen. Kleiner Bruder, ich werde dort nie wieder laufen", erinnert sich Crystal an Alis Worte.

Siffords Fähigkeiten beeindruckten Mosk sofort. Und die Tatsache, dass jemand mit solchen Fähigkeiten nicht in der Lage war, auf der größten Bühne aufzutreten, ärgerte ihn.

Also machte sich Mosk daran, Sifford bei seinem Bestreben zu helfen, auf der PGA Tour zu spielen.

Als Generalstaatsanwalt von Kalifornien gelang es Mosk, Siffords Kampf politisch zu beeinflussen. Später diente Mosk 37 Jahre lang als stellvertretender Richter des Obersten Gerichtshofs von Kalifornien - die längste Amtszeit in der Geschichte dieses Gerichts.

Nach jahrelangen Briefen und Gesprächen erhielt Sifford 1960 im Alter von 39 Jahren endlich eine Spielerkarte für die PGA Tour und war damit der erste schwarze Spieler, der auf der Tour spielte.

Ein Jahr später ließ die PGA Tour auf erheblichen Druck hin die Klausel fallen, wonach die Mitgliedschaft nur Weißen vorbehalten war.

Dennoch war Sifford immer wieder rassistischen Beschimpfungen durch weiße Golfer und Zuschauer ausgesetzt.

Sein Sohn Charles erinnert sich auch an Geschichten über Morddrohungen, die seinem Vater in jenen Jahren geschickt wurden.

"Einige Male, als er im Süden (der USA) spielte, erhielt er Todesdrohungen", erklärte Charles. "Die Leute riefen ihn in seinem Hotelzimmer an und sagten ihm, dass sie ihn umbringen würden, wenn er auf dem Golfplatz auftauchen würde.

"Er sagte: 'Nun, das müsst ihr wohl tun, denn ich werde auf dem Golfplatz auftauchen. Er war also fest entschlossen, sich von niemandem aufhalten zu lassen und das zu tun, was er tun wollte. Und er hatte diesen Drang in sich. Je mehr man versuchte, ihn aufzuhalten, desto mehr versuchte er, erfolgreich zu sein."

Veränderung im Wind

Obwohl er schon Ende 30 war, als er es auf die PGA Tour schaffte, konnte Sifford immer noch zeigen, dass er mit den besten Golfern mithalten konnte - trotz der Anfeindungen, denen er sowohl auf als auch neben dem Golfplatz ausgesetzt war.

Churnin erinnert sich daran, dass er von Hotels gelesen hat, die ihm keine Zimmer vermieten wollten, oder von Clubs, die ihn wegen seiner Hautfarbe nicht mit anderen Profis essen oder die Umkleidekabine benutzen lassen wollten.

Die Greater Hartford Open 1967 - heute die Travelers Championship - in Connecticut erwiesen sich jedoch als Wendepunkt. "Das war das erste Mal, dass die Zuschauer auf seiner Seite waren", so Churnin.

Und es schien einen Unterschied zu machen, denn Sifford errang bei dieser Veranstaltung seinen ersten Sieg auf der PGA Tour und war damit der erste schwarze Spieler, der auf der PGA Tour gewann.

Obwohl er nicht wusste, dass sein Vater gewonnen hatte, weil es keine flächendeckende Golfberichterstattung im Fernsehen gab, wie es sie heute gibt, erinnert sich Charles an eine spürbare Veränderung in Sifford nach dem bedeutsamen Sieg.

"Ich habe es in der Zeitung gesehen und mich sehr für ihn gefreut, denn es war sein Lebenstraum, auf der PGA Tour zu gewinnen. Und es nahm eine Menge Druck von ihm ab. Er schien entspannter zu sein, weil er wusste, dass er es einmal geschafft hatte und es immer die Möglichkeit gab, dass er es wieder schaffen könnte.

Sifford gewann 1969 die Los Angeles Open (heute The Genesis Invitational) sowie 1975 die Senior PGA Championship und wurde ein Gründungsmitglied der PGA Tour Champions, wo er die Suntree Classic gewann.

Im Jahr 2004 wurde er als erster schwarzer Golfer in die World Golf Hall of Fame aufgenommen.

Den Weg ebnen

Präsident Barack Obama verlieh Sifford 2014 die Presidential Medal of Freedom, weil er den Kurs des Sports und des Landes, das er liebte, verändert hat.

Obwohl Charles Sifford zugibt, dass er "sehr enttäuscht" war, dass es nach ihm keinen großen Zustrom schwarzer Golfer gab, war er sehr stolz darauf, der erste schwarze Spieler auf der PGA Tour zu sein.

Laut Churnin lag es nicht an mangelnden Bemühungen oder fehlendem Engagement Siffords, dass die Zahl der Schwarzen, die in seine golferischen Fußstapfen traten, nicht groß war.

"Wir alle haben unterschiedliche Werkzeuge zur Verfügung", erklärte sie. "Einige von uns benutzen Worte, andere Musik, einige von uns werden für ein Amt kandidieren, andere werden Rechtsgelehrte sein.

"Wir alle kommen in diese Welt und unsere Aufgabe ist es, die Welt zu einem besseren Ort zu machen - einem besseren, gleichberechtigteren, gerechteren, freundlicheren, liebevolleren und integrativeren Ort. Dies ist ein Mann, der das Werkzeug des Golfschlägers benutzte, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Er wusste, dass er die Früchte dieses Kampfes zu seinen Lebzeiten nicht mehr sehen würde.

"Aber er setzte seinen Golfschläger für Fairness und Gleichheit ein, um die Welt zu einem besseren Ort für andere zu machen. Und er konnte das gelobte Land von dort aus sehen, wo er war, denn nun, da er diese Tür aufgestoßen hatte, hatte er sie zu einem Ort gemacht, an den andere nach ihm gehen und ihre Träume auf dem Golfplatz verwirklichen konnten."

Quelle: edition.cnn.com