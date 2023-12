Höhepunkte der Geschichte

Charles Leclerc: Ferrari gibt der Jugend eine Chance mit dem aufsteigenden Stern der Formel 1

Der dreimalige Weltmeister Sir Jackie Stewart tippt, dass Leclerc Vettel entthronen wird

Der Fahrer aus Monaco wurde von Ferrari-Chef Sergio Macchione vor seinem Tod geholt

Vorgänger Kimi Räikkönen warnt ihn, den Ärger mit Ferrari zu vermeiden

Als Kimi Räikkönen zum zweiten Mal bei Ferrari unterschrieb, war er 34 Jahre alt, während Sebastian Vettel 27 Jahre alt und bereits ein bekannter Name war, als er von Red Bull geholt wurde.

Doch mit Charles Leclerc hat man einen neuen Weg eingeschlagen: Er ist der jüngste Fahrer in den Ferrari-Farben seit dem jugendlichen Ricardo Rodriguez, der wie Leclerc als künftiger Superstar des Sports gilt. Der Mexikaner stellte seinen Wagen in der ersten Startreihe ab, und es ist nicht undenkbar, dass der 21-jährige Leclerc am Sonntag beim Großen Preis von Australien dasselbe erreichen könnte.

Der dreimalige Weltmeister Sir Jackie Stewart würde nach dem tragischen Tod von Rodriguez nach nur sechs Grands Prix in seiner Karriere in die Formel 1 einsteigen, glaubt aber, dass Ferrari mit Leclerc einen potenziellen Champion in petto hat.

"Wenn er gut genug ist, wird Leclerc Sebastian Vettel entthronen", sagte Stewart am Vorabend des Saisonstarts in Melbourne gegenüber CNN. "Aber dazu muss Ferrari das richtige Auto bauen. Vieles davon ist eine Frage des Timings. Lewis Hamilton ist der beste Fahrer, aber sein Wechsel von McLaren zu Mercedes war sehr gut getimt, und ohne das wäre es eine ganz andere Geschichte geworden. Leclerc braucht etwas Ähnliches."

Leclerc wurde in gewisser Weise für die Formel 1 geboren. Sein Geburtsort ist Monaco, die Heimat des Kronjuwels des Sports, und er ist das Patenkind von Jules Bianchi, der tragischerweise der letzte F1-Fahrer war, der sein Leben verlor, nachdem er neun Monate nach seinem Unfall beim Großen Preis von Japan im Oktober 2014 seinen Verletzungen erlegen war.

Diese Tragödie hat ihn nicht davon abgehalten, in der Juniorenklasse aufzusteigen, obwohl er in einem Interview mit The Grid zugab: "Ich vermisse ihn als Person, er war eine erstaunliche Person. Und ich habe versucht, mein Bestes zu geben, damit Jules stolz sein kann.

Nicht der richtige Moment für Leclerc

Leclerc weiß, dass er sich inmitten der jüngsten Tragödie, die das Team heimgesucht hat, beweisen muss, als Sergio Marchionne, der CEO von Ferrari, nach Komplikationen bei einer Operation starb. Es war Marchionnes Idee gewesen, das Risiko einzugehen und ihn zu einem Rennfahrer zu befördern.

Eine Entscheidung, die von einigen in Frage gestellt wurde. Der ehemalige Ferrari-Fahrer Mario Andretti sagte gegenüber Sky Italia: "Ich weiß nicht, ob dies der richtige Moment für Leclerc ist."

Der Wendepunkt für den Monagesque in den Augen der Hierarchie kam beim Großen Preis von Aserbaidschan - wie sein Heimrennen ein Straßenkurs - wo er in einem Sauber, der realistischerweise nicht so konkurrenzfähig hätte sein dürfen, Sechster wurde.

Von den 15 Rennen, die er in der vergangenen Saison beendete, fuhr er in zehn in die Punkteränge und hatte am Ende der Saison 30 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Marcus Ericsson in der Gesamtwertung.

Für Esteban Ocon, der am Ende der Saison als 12. in der Fahrerwertung einen Platz weiter oben stand, war der Eindruck, den er hinterließ, wenig überraschend.

Ocon, der trotz seiner eigenen vielversprechenden Leistungen auf der Strecke ohne Fahrer dasteht, sagte: "Charles wird nächstes Jahr mit Sicherheit um den Titel kämpfen, zumindest wäre es für mich keine Überraschung."

Die beiden fahren seit 14 Jahren zusammen. Bei ihrem ersten gemeinsamen Renneinsatz im Kart kämpften sie um die Führung, bis eine Kollision sie zu einem Dreher zwang, von dem Leclerc sein Kart nicht mehr retten konnte.

Und Ocon fügte hinzu: "Ich wusste vom ersten Tag an, dass wir ein sehr gutes Talent haben. Er ist einer der schnellsten Jungs da draußen. Ich weiß, dass er das nächstes Jahr zeigen wird."

Wie sich diese Geschwindigkeit äußert, ist eine andere Sache. Ferrari hatte in der Vergangenheit sowohl mit Michael Schumacher als auch in jüngerer Vergangenheit mit Sebastian Vettel eine Nummer 1.

Kimi Räikkönen, mit dem Leclerc den Platz getauscht hat, war mit der Rolle der Nummer 2 für seinen engen Freund meist zufrieden. Leclerc wird es nicht sein, was zu einem potenziell spannenden teaminternen Duell führen könnte.

Was das für Vettel und ein ohnehin schon verunsichertes Ferrari nach Marchionnes Tod und dem plötzlichen Abgang von Teamchef Maurizio Arrivabene in der Nachsaison bedeutet, steht auf einem anderen Blatt.

Ein Superchampion der Zukunft

Nicolas Todt ist der Manager von Leclerc, und als Sohn des langjährigen Ferrari-Chefs Jean Todt, der heute Präsident der FIA ist, kennt er sich mit der Politik des tänzelnden Pferdes bestens aus.

Todt Jr. hat seinem Schützling lediglich geraten, geduldig zu sein und mit der Enttäuschung einer Niederlage umgehen zu können.

Der jüngste Fahrer, der vor Leclerc zu Ferrari kam, war Felipe Massa mit 25 Jahren, nachdem er sich zunächst bei Sauber bewährt hatte. Massa hatte damals drei Saisons Erfahrung, Leclerc erst eine, aber der Brasilianer sagt voraus, dass Ferraris neuester Fahrer "in der Zukunft ein Superchampion sein kann".

Räikkönen mag den Ruf haben, gelegentlich wild zu sein, aber er ist klug genug, um zu verstehen, wie Leclerc, der lange Zeit Teil der Ferrari-Fahrerakademie war, mit seinem neuen Team umgehen muss.

Der Finne sprach von "Ärger" bei Ferrari und riet seinem Nachfolger lediglich, "sich davon nicht stören zu lassen".

Da einige nicht sicher sind, ob Vettel der Mann ist, der die glorreichen Zeiten zurückbringen kann, bringt Leclerc zumindest einen spannenden Plan B mit.

Einundzwanzig Jahre zuvor - passenderweise in Leclercs Alter - hatte Ferrari mit Gilles Villeneuve ein ähnliches Wagnis eingegangen. Zwei Jahre später war er Weltmeister. Wie groß ist die Chance einer Wiederholung mit Leclerc?

Quelle: edition.cnn.com