Champions League: Real Madrid bezwingt Liverpool, Dortmund ärgert sich über nicht anerkanntes Tor gegen Man City

Trotz des Fehlens der beiden Innenverteidiger Sergio Ramos und Raphael Varane war Real Madrid dem amtierenden Premier-League-Champion eine Klasse voraus und ging durch Tore von Vinicius Junior und Marco Asensio in der ersten Halbzeit in Führung.

Mohamed Salah glich für Liverpool aus, doch 25 Minuten vor Schluss baute Real die Führung durch Vinicius aus, der seinen zweiten Treffer des Abends erzielte.

Es war das gleiche Ergebnis wie im Champions-League-Finale 2018, und dieses Mal steht Liverpool vor der Herausforderung, den Zwei-Tore-Rückstand im Rückspiel am 14. April in Anfield aufzuholen.

"Wenn man ins Halbfinale der Champions League einziehen will, muss man sich das Recht dazu verdienen", sagte Liverpools Trainer Jürgen Klopp gegenüber BT Sport.

"Das haben wir heute Abend nicht getan, vor allem in der ersten Halbzeit ... wir haben heute Abend einfach nicht gut genug Fußball gespielt."

Obwohl Liverpool nach dem beeindruckenden Sieg gegen Arsenal in der Premier League am Wochenende in die Partie gegangen war, war man von Beginn an das schlechtere Team.

Das erfahrene Mittelfeld mit Toni Kroos, Luka Modric und Casemiro übernahm die Kontrolle über das Spielgeschehen, und es war ein hervorragender Pass von Kroos, der Real Madrid den Führungstreffer ermöglichte.

Vinicius nahm den Ball gekonnt mit der Brust an und schoss an Alisson im Tor der Liverpooler vorbei.

Kurz darauf wurde es für Liverpool noch schlimmer, als Trent Alexander-Arnold nach einem Kroos-Pass einen Kopfball nicht richtig traf und Asensio den Ball über Alisson hinweg ins Tor lupfte.

Nach der Pause kamen die Reds besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand sechs Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit, als Salah nach schöner Vorarbeit von Georginio Wijnaldum und Diego Jota den Ball an Thibaut Courtois vorbeischob.

Als Liverpool jedoch versuchte, den Ausgleich zu erzielen, wurde der Spielfluss durch schlampige Pässe und Fehlschüsse gestört, und Real Madrid konnte seine Führung ausbauen, als Vinicius nach einem raffinierten Aufbauspiel von Karim Benzema und Modric einen Schuss an Alisson vorbeischob.

Fairer Ballgewinn

Im anderen Spiel am Dienstag verhalf ein spätes Tor von Phil Foden Manchester City zu einem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund.

Kevin De Bruyne eröffnete den Torreigen, als er den Ball tief in die Dortmunder Hälfte schlug, bevor Foden und Riyad Mahrez den Ball zu De Bruyne weiterleiteten, der den Schlusspunkt setzte.

In einer ereignisreichen ersten Halbzeit wurde ein Elfmeter für City nach Rücksprache mit dem Videoassistenten annulliert, während der Treffer von Jude Bellingham für Dortmund nicht anerkannt wurde, da er den Ball von Ederson angenommen hatte.

Marco Reus erzielte nach einem schönen Spielzug, der Dortmund ein wertvolles Auswärtstor bescherte, den Ausgleich, doch City stellte die Führung wieder her, als De Bruyne den Ball in den Strafraum spielte und Ilkay Gundogan Foden zum Siegtreffer bediente.

Dortmund wird jedoch das Gefühl haben, dass es nach dem nicht anerkannten Treffer von Bellingham ein besseres Ergebnis verdient gehabt hätte.

"Ich denke, dass ich den Ball fair gewonnen habe", sagte der 17-Jährige gegenüber BT Sport über den Vorfall in der ersten Halbzeit.

"Es ist ein bisschen frustrierend, wenn so viele Kameras und Fernseher das Spiel verfolgen und sie nicht warten, bis ich den Ball im Netz versenkt habe, um ihn dann zu überprüfen.

"So ist der Fußball, so ist das Leben, und ich muss einfach damit klarkommen."

Bellinghams Teamkollege Jadon Sancho, der im Hinspiel verletzt war, äußerte auf Twitter seine Enttäuschung über die Entscheidung, während der englische Twitter-Account von Dortmund eine Reihe von Fragezeichen veröffentlichte.

Das Rückspiel findet nächste Woche in Dortmund statt, wo City sein erstes Champions-League-Halbfinale seit 2016 und Dortmund sein erstes seit 2013 erreichen will.

