CBC-Bericht: Toronto soll neues WNBA-Erweiterungsteam aufnehmen

CBC zitiert vier Personen, die über die Situation Bescheid wissen, aber nicht befugt sind, öffentlich darüber zu sprechen, und erklärt, dass ein Milliardär aus Toronto namens Larry Tanenbaum von Kilmer Sports Inc. die Eigentümergruppe für die neue WNBA-Franchise leiten wird. Dieses Team soll 2026 den Spielbetrieb aufnehmen.

Laut CBC soll die erste WNBA-Franchise außerhalb der USA am 23. Mai bekannt gegeben werden.

Als Reaktion auf den CBC-Bericht erklärte ein WNBA-Sprecher gegenüber CNN: "Wir haben mit potenziellen Eigentümern in mehreren Städten gesprochen, aber es ist noch nichts entschieden."

Derzeit besteht die Liga aus 12 Teams, wobei 2025 ein weiteres Team in der San Francisco Bay Area hinzukommen soll, so dass es insgesamt 13 Teams geben wird. Tanenbaums Ziel ist es, 2026 ein 14. Team zu haben.

Kommissarin Cathy Engelbert kündigte beim WNBA-Draft in New York am 15. April an, dass die Liga in Zukunft auf 16 Teams aufstocken will. Weitere mögliche Standorte für neue Franchises sind Philadelphia, Portland, Denver, Nashville und Südflorida. Engelbert äußerte sich auch zuversichtlich, dass die Erweiterung zu 48 zusätzlichen Kaderplätzen führen wird, was in der 144 Spieler umfassenden Liga eine beträchtliche Steigerung darstellt.

Engelbert sagte: "Wir arbeiten daran, auf 16 Teams zu erweitern. Wenn wir das erreicht haben, werden wir innerhalb weniger Jahre 48 zusätzliche Kaderplätze haben. Das sind 30 % der Liga. Ich denke, dass es wirklich großartig sein wird, wenn wir diese Plätze in ein paar Jahren verteilt haben."

Tanenbaum ist Vorsitzender von Maple Leaf Sports and Entertainment Limited und Gouverneur des Basketballteams Toronto Raptors, des Eishockeyteams Toronto Maple Leafs und des Fußballvereins Toronto FC.

Quelle: edition.cnn.com