Caroline Wozniacki setzt ihren märchenhaften Lauf mit einem großen Sieg über Petra Kvitová bei den US Open fort

Die ehemalige Nummer 1 der Welt besiegte am Mittwoch die an Nummer 11 gesetzte Petra Kvitová in zwei Sätzen mit 7:5, 7:6 und feierte damit ihren ersten Sieg gegen eine Spielerin aus den Top 20 seit fast fünf Jahren.

Wozniacki hatte mehr als drei Jahre lang keine Tenniswettkämpfe mehr bestritten , bevor sie vor weniger als einem Monat wieder ins Geschehen eingriff.

Die Dänin bekam während ihrer Pause zwei Kinder, blieb dem Sport aber immer treu, spielte bei legendären Doppelturnieren und arbeitete als TV-Analystin.

Im Juni dieses Jahres kündigte sie ihre Rückkehr an und hat seitdem nicht mehr zurückgeschaut.

In ihrem Erstrundenmatch in Flushing Meadows hatte sie leichtes Spiel und zeigte sich gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kvitová erneut in glänzender Form.

Nach dem Sieg sah man eine überwältigte Wozniacki, die sich in ihrem Stuhl zusammenkauerte und sich die Freudentränen wegwischte, während der märchenhafte Lauf in New York weiterging.

"Natürlich wusste ich vor dem Match, dass ich eine Chance hatte zu gewinnen, und ich glaube an mich. Gleichzeitig hat sie offensichtlich ein großartiges Jahr hinter sich", sagte Wozniacki nach dem Match, wie die WTA berichtet.

"Sie ist die Nummer 11 der Welt und liebt es, auf Hartplätzen zu spielen. Ich wusste, dass es ein sehr hartes Match werden würde und ich musste mein bestes Tennis spielen."

Später sagte sie zu Reportern: "Ich bin einfach so begeistert, dass ich die Gelegenheit habe, im Arthur Ashe Stadium zu spielen. Wenn man mich vor drei Jahren gefragt hätte, hätte ich nicht geglaubt, dass ich jemals wieder auf einem solchen Platz bei den US Open spielen würde, schon gar nicht in einer Nachtsession.

"Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, da draußen zu sein und ein solches Match zu gewinnen."

Wozniacki gewann 30 Einzeltitel, darunter die Australian Open 2018, bevor sie sich 2020 zunächst zurückzog.

Ihr letzter Sieg gegen eine Top-20-Spielerin war ebenfalls 2018 gegen Kvitová.

Die 33-jährige Wozniacki, die 2009 und 2014 Zweite bei den US Open war, trifft nun in der nächsten Runde auf die Amerikanerin Jennifer Brady.

