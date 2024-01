Cameron Smith: Der "Jedermann" des Golfsports auf dem Weg zu einem seiner besten Spieler

Auf seiner Instagram-Seite ist der Australier oft auf einem Boot mit Angelausrüstung oder einem seiner Fänge zu sehen.

Mit seinem lächelnden Wesen und seinem Haarschnitt nach dem Motto "Vorne Business, hinten Party" hat sich Smith zu einem Fan-Liebling entwickelt.

In den letzten zwei Jahren hat sich der 28-jährige Smith auch zu einem Serienkandidaten oder -sieger entwickelt.

Das Jahr 2022 begann für ihn mit einem historischen Sieg beim Tournament of Champions im Januar, bei dem er die niedrigste Unter-Par-Runde in der Geschichte der PGA Tour spielte und den Weltranglistenersten Jon Rahm hinter sich ließ.

Danach wurde er in der Pressekonferenz gefragt, warum sich seine Persönlichkeit im Laufe der Jahre nicht verändert hat, insbesondere angesichts seiner jüngsten Erfolge im Golfsport. Der Reporter beschrieb seine Persönlichkeit als "Jedermann, wenn Sie so wollen, für die Amerikaner, oder einfach als den soliden, aufrichtigen Kerl, den Sie sich bewahrt haben."

Und seine Antwort war beruhigend "Jedermann".

"Es gibt keinen wirklichen Grund, meine Persönlichkeit zu ändern", sagte Smith. "Ich glaube, mein Vater würde mich auspeitschen, wenn ich das täte, um ehrlich zu sein.

"Ich weiß nicht, so bin ich halt erzogen worden. Ich bin dazu erzogen worden, ein bescheidener Typ zu sein, der jeden respektiert, und so wie heute da draußen war auch Johnny großartig.

"Jedes Mal, wenn wir einen Putt oder ein Birdie gemacht haben, hieß es: 'Guter Schlag, Kumpel', und es gab nie einen Hass gegeneinander, nur weil wir im Wettbewerb standen.

"Wir wollten gewinnen, weil wir uns mit den Besten messen wollten. Ja, ich denke, so bin ich erzogen worden, und ich respektiere auch das gute Spiel der anderen."

Smith räumt zwar ein, dass es "großartig ist, dass die Leute hinter seinem Aussehen stehen", würde es aber letztlich vorziehen, wenn sie über seinen Erfolg auf dem Golfplatz sprechen würden.

Gewinnen

Seit seinem ersten Sieg auf der PGA Tour im Mai 2017 bei der Zurich Classic of New Orleans - an der Seite von Jonas Blixt - hat sich Smith zu einem der beständigsten Spieler im Golfsport entwickelt.

Danach gewann er 2017 und 2018 die Australian PGA Championships auf der European Tour.

In den letzten zwei Jahren hat Smith wirklich das nächste Level erreicht.

Ein Playoff-Sieg bei den Sony Open im Januar 2020 war sein erster Einzelsieg auf der PGA Tour, bevor er mit einem zweiten Platz hinter Dustin Johnson beim Masters 2020 seine bisher beste Platzierung bei einem Major erreichte. Smith wurde außerdem der erste Golfer in der Geschichte des Masters, der alle vier Runden in den 60ern spielte.

Im Jahr 2021 gewann er erneut die Zurich Classic of New Orleans, diesmal zusammen mit seinem Landsmann Marc Leishman, während Smith bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio den 10.

Nachdem er gegen Ende der PGA-Tour-Saison 2020-21 in die Knie gegangen war, begann Smith das neue Jahr mit seinem Rekordsieg in Maui auf perfekte Weise, was er auf eine Verbesserung seines Drives zurückführt.

Er sagt, er habe in der Nebensaison viel Zeit auf der Driving Range verbracht, um mit seinem Driver zu üben.

Auf die Frage, woran er gearbeitet hat, um sein Fahrverhalten zu verbessern, sagte Smith: "Es war wirklich nicht viel. Wahrscheinlich habe ich einfach mehr Bälle mit dem Driver geschlagen, um ehrlich zu sein.

"Ich bin nicht faul. Eigentlich bin ich auf dem Platz wohl eher faul. Ich bin mit den Wedges und den Eisen fertig und denke mir: 'Ich bin jetzt bereit, nach Hause zu gehen.' Ich schlage kaum Driver. Also bin ich noch 10 bis 15 Minuten länger geblieben und habe tatsächlich ein paar Bälle geschlagen.

Das Ergebnis war Smiths kometenhafter Aufstieg in der Weltrangliste und zum ersten Mal in seiner Karriere in die Top 10.

Eines seiner Ziele für den Rest des Jahres ist es, sich zu qualifizieren und das International President Cup Team anzuführen, das im September in Quail Hollow gegen das US-Team antreten wird.

"Ich möchte auf jeden Fall in diesem Team sein", sagte Smith. "Ich habe das Turnier beim letzten Mal so sehr genossen, dass ich am Boden zerstört wäre, wenn ich es verpassen würde. Seit ich Profi geworden bin, war es eines meiner Ziele, im Team zu sein, und ich werde versuchen, wieder dabei zu sein."

