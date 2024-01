Brock Purdy, ehemaliger "Mr. Irrelevant", führt die Liste der NFL Pro Bowl 2024 mit neun Spielern der 49ers an

Purdy, der von den San Francisco 49ers mit dem letzten Pick des NFL-Draft 2023 ausgewählt wurde, erhielt von den Fans die meisten Stimmen und wurde daraufhin zum Starting Quarterback der National Football Conference (NFC) ernannt.

Der 24-Jährige hat ein bemerkenswertes zweites Jahr in der NFL hinter sich, in dem er die 49ers mit 4.280 Passing Yards, 33 Touchdowns und nur 11 Interceptions in 16 Spielen zur Nummer 1 in der NFC gemacht hat. Er war einer der Favoriten auf die Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) in dieser Saison, bis die 49ers in den letzten zwei Spielen eine Niederlagenserie erlitten, in der er unterging.

Purdy ist einer von neun Spielern aus San Francisco, die in die Pro Bowl berufen wurden - die meisten von jedem Team in der NFL -, darunter auch MVP-Anwärter Christian McCaffrey.

Der Running Back hat auch eine herausragende Saison 2023 hinter sich, in der er 1.459 Yards und 14 Touchdowns erlief und 564 Yards und sieben Touchdowns durch die Luft erzielte. Der 27-Jährige wurde von den Fans auf den zweiten Platz gewählt.

Purdy und McCaffrey werden von Fullback Kyle Juszczyk, Tight End George Kittle, Offensive Tackle Trent Williams, Defensive End Nick Bosa, Defensive Lineman Javon Hargrave, Linebacker Fred Warner und Cornerback Charvarius Ward unterstützt.

Die Baltimore Ravens - die Nummer 1 in der American Football Conference (AFC) - führen die Konferenz mit sieben Spielern an, darunter Quarterback Lamar Jackson.

Jackson ist wieder zu alter Stärke zurückgekehrt und gilt nun als Favorit auf den zweiten MVP-Titel.

Allerdings wurde Jackson nicht zum Starter für die AFC ernannt, diese Ehre wurde stattdessen dem Quarterback der Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, zuteil.

Tagovailoa hat die Offensive mit den meisten Punkten in der NFL angeführt und ist auf dem besten Weg, in dieser Saison jedes einzelne Spiel zu bestreiten - ein Kunststück, das er in seinen drei bisherigen Jahren in der NFL nach Verletzungen und Gehirnerschütterungen noch nicht geschafft hat.

Mit Purdy und Tagovailoa wurden zum ersten Mal zwei Starting Quarterbacks für die Pro Bowl nominiert. Es ist das erste Mal, dass beide Starting Quarterbacks der ersten Pro Bowl-Liste zum ersten Mal ausgewählt wurden, seit der Pro Bowl 2000 nach der Saison 1999, als die Hall of Famers Peyton Manning und Kurt Warner nominiert wurden.

Achtundzwanzig Teams haben mindestens einen Spieler ausgewählt, und 21 von ihnen haben mehrere Spieler ausgewählt.

Während viele Spieler für ihre herausragenden Leistungen belohnt wurden, gab es auch einige hochkarätige Abgänge in den Listen.

Dazu gehört vor allem Buffalo Bills-Quarterback Josh Allen, der trotz eines langsamen Saisonstarts in Fahrt gekommen ist und kurz davor steht, sein Team erneut in die Playoffs zu führen.

Das Flag-Football-Spiel NFC gegen AFC zum Abschluss des Pro-Bowl-Wochenendes wird am Sonntag, dem 4. Februar, ausgetragen, nachdem die besten Spieler des Sports in einer Reihe von Geschicklichkeitstests gegeneinander antreten.

Der Pro Bowl wird zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in Orlando ausgetragen, und die beiden Teams werden von den Brüdern und ehemaligen NFL-Stars Peyton und Eli Manning trainiert.

Die Mannschaften wurden durch eine Reihe von Abstimmungen zwischen Fans, Spielern und Trainern ausgewählt, wobei die Stimmen jeder Gruppe zu einem Drittel für die Auswahl der Spieler zählten.

Die Pro Bowl-Listen im Überblick

NFC

Offensive

Quarterback - Brock Purdy (San Francisco 49ers), Dak Prescott (Dallas Cowboys), Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Runningback - Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), D'Andre Swift (Philadelphia Eagles), Kyren Williams (Los Angeles Rams)

Rückraumspieler - Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Wide Receiver - CeeDee Lamb (Dallas Cowboys), AJ Brown (Philadelphia Eagles), Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers), Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Tight End - George Kittle (San Francisco 49ers), Sam LaPorta (Detroit Lions)

Tackle - Trent Williams (San Francisco 49ers), Lane Johnson (Philadelphia Eagles), Penei Sewell (Detroit Lions)

Guard - Zack Martin (Dallas Cowboys), Chris Lindstrom (Atlanta Falcons), Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Center - Jason Kelce (Philadelphia Eagles), Frank Ragnow (Detroit Lions)

Verteidigung

Defensive Ends - Nick Bosa (San Francisco 49ers), Montez Sweat (Chicago Bears), Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Innenverteidiger - Aaron Donald (Los Angeles Rams), Dexter Lawrence (New York Giants), Javon Hargrave (San Francisco 49ers)

Äußere Linebacker - Micah Parsons (Dallas Cowboys), Danielle Hunter (Minnesota Vikings), Haason Reddick (Philadelphia Eagles)

Innerer/mittlerer Linebacker - Fred Warner (San Francisco 49ers), Bobby Wagner (Seattle Seahawks)

Cornerback - DaRon Bland (Dallas Cowboys), Charvarius Ward (San Francisco 49ers), Jaylon Johnson (Chicago Bears), Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Freier Safety - Jessie Bates (Atlanta Falcons)

Strong Safety - Budda Baker (Arizona Cardinals), Julian Love (Seattle Seahawks)

Besondere Teams

Schnapper - Andrew DePaola (Minnesota Vikings)

Punter - Bryan Anger (Dallas Cowboys)

Platzkicker - Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

Kick-Returner - Rashid Shaheed (New Orleans Saints)

Spezialteamspieler - Jalen Reeves-Maybin (Detroit Lions)

AFC

Offensive

Quarterback - Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Running Back - Raheem Mostert (Miami Dolphins), James Cook (Buffalo Bills), Derrick Henry (Tennessee Titans)

Rückraumspieler - Alec Ingold (Miami Dolphins)

Wide Receiver - Tyreek Hill (Miami Dolphins), Amari Cooper (Cleveland Browns), Keenan Allen (Los Angeles Chargers), Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Tight End - Travis Kelce (Kansas City Chiefs), David Njoku (Cleveland Browns)

Tackle - Laremy Tunsil (Houston Texans), Dion Dawkins (Buffalo Bills), Terron Armstead (Miami Dolphins)

Guard - Quenton Nelson (Indianapolis Colts), Joel Bitonio (Cleveland Browns), Joe Thuney (Kansas City Chiefs)

Center - Creed Humphrey (Kansas City Chiefs), Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens)

Verteidigung

Defensive End - Myles Garrett (Cleveland Browns), Maxx Crosby (Las Vegas Raiders), Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Innenverteidiger - Chris Jones (Kansas City Chiefs), Quinnen Williams (New York Jets), Justin Madubuike (Baltimore Ravens)

Outside Linebacker - TJ Watt (Pittsburgh Steelers), Khalil Mack (Los Angeles Chargers), Josh Allen (Jacksonville Jaguars)

Inside/Middle Linebacker - Roquan Smith (Baltimore Ravens), Patrick Queen (Baltimore Ravens)

Cornerback - Pat Surtain II (Denver Broncos), Sauce Gardner (New York Jets), Jalen Ramsey (Miami Dolphins), Denzel Ward (Cleveland Browns)

Free Safety - Justin Simmons (Denver Broncos), Minkah Fitzpatrick (Pittsburgh Steelers)

Starke Sicherheit - Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Besondere Teams

Schnapper - Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars)

Punter - AJ Cole (Las Vegas Raiders)

Platzkicker - Justin Tucker (Baltimore Ravens)

Kick-Returner - Marvin Mims Jr. (Denver Broncos)

Spezialteamspieler - Miles Killebrew (Pittsburgh Steelers)

