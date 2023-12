Brittney Griner's Untersuchungshaft in Russland ist um einen Monat verlängert worden, berichten russische Staatsnachrichten

Griner, die nach Ansicht der US-Regierung zu Unrecht inhaftiert ist, kann nun mindestens bis zum 18. Juni in Untersuchungshaft gehalten werden, entschied ein Gericht in Chimki außerhalb Moskaus am Freitag, berichtete TASS unter Berufung auf den Pressedienst des Gerichts.

Als sie am Freitag eine Anhörung vor dem Gericht in Chimki verließ, trug sie Handschellen und einen orangefarbenen Kapuzenpullover mit gesenktem Kopf, wie ein Foto der Associated Press zeigt.

Ein Beamter der US-Botschaft konnte am Rande der Anhörung am Freitagmorgen mit Griner sprechen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price.

"Der Beamte konnte bestätigen, dass es Brittney Griner so gut geht, wie man es unter diesen äußerst schwierigen Umständen erwarten kann", sagte Price am Freitag in einem Briefing-Gespräch.

Unterstützer, darunter Griners Familie und die WNBA, haben sich vehement für ihre Freilassung eingesetzt. Einige äußerten die Befürchtung, dass Russland Griner inmitten der Spannungen wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine als politisches Druckmittel einsetzen könnte.

Die 31-jährige zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin und Star des WNBA-Teams Phoenix Mercury wurde im Februar auf einem Moskauer Flughafen verhaftet. Die russischen Behörden gaben an, dass Griner Cannabisöl in ihrem Gepäck hatte, und beschuldigten sie des Schmuggels erheblicher Mengen einer narkotischen Substanz - ein Vergehen, das mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Griner hatte in der Offseason der WNBA für ein russisches Team gespielt, was sie seit etwa sieben Spielzeiten tut.

Ein russisches Gericht hatte im März bekannt gegeben, dass es die Untersuchungshaft von Griner bis Mitte Mai verlängert hat. Ein Verhandlungstermin sei noch nicht festgelegt worden, sagte eine mit der Situation vertraute Quelle damals gegenüber CNN.

Die USA stuften sie als zu Unrecht inhaftiert ein

Die Verlängerung von Garners Untersuchungshaft am Freitag kam nicht unerwartet", sagte ein WNBA-Sprecher, und die WNBA arbeitet weiterhin mit der US-Regierung zusammen, um BG sicher und so schnell wie möglich nach Hause zu bringen".

Das US-Außenministerium hat Griner als zu Unrecht in Russland inhaftiert eingestuft , und ihr Fall wird vom Büro des Sondergesandten des US-Präsidenten für Geiselangelegenheiten bearbeitet, bestätigte ein Beamter des Außenministeriums letzte Woche gegenüber CNN. Das Büro leitet die diplomatischen Bemühungen der Regierung um die Freilassung von im Ausland zu Unrecht inhaftierten Amerikanern.

Das Büro spielte eine wichtige Rolle bei der Freilassung des US-Bürgers und Marine-Veteranen Trevor Reed aus Russland im vergangenen Monat. Reed wurde im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen den russischen Staatsbürger Konstantin Jaroschenko freigelassen.

"Unabhängig von den russischen Gerichtsverfahren wurde Brittney Griner von der US-Regierung offiziell als zu Unrecht inhaftiert eingestuft und wird nun seit 85 Tagen festgehalten", sagte Lindsay Colas, Griners Agentin, am Freitag. "Aus Respekt vor der Unantastbarkeit des Sports und um das Vertrauen aller Athleten zu stärken, die ins Ausland reisen, um an Wettkämpfen teilzunehmen, erwarten wir, dass das Weiße Haus alle Möglichkeiten nutzt, um sie sofort und sicher nach Hause zu bringen."

Das Richardson Center, das sich privat für die Familien von Geiseln und Inhaftierten einsetzt, sagte ebenfalls , dass es sich für die Familie Griner einsetzt, um ihre Freilassung zu erreichen.

Griner war die Nummer 1 des WNBA-Drafts 2013 und ist eine der besten Spielerinnen der Liga aller Zeiten.

Die Liga, die letzte Woche ohne Griner in ihre 26. reguläre Saison gestartet ist, ehrt die siebenfache All-Star-Spielerin mit ihren Initialen und ihrer Trikotnummer (42) an der Seitenlinie aller 12 Heimspiele. Griner wird außerdem ihr volles WNBA-Gehalt erhalten, teilte die Liga mit.

In der vergangenen Saison belegte Griner den zweiten Platz bei der Wahl zur wertvollsten Spielerin. Die 1,90 m große Centerin führte die Mercury in die WNBA-Finals, wo Phoenix gegen Chicago Sky verlor.

Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi und Steve Almasy von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

