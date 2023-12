Brittney Griner erhält schriftliche Korrespondenz von Freunden und Familie, während sie in Russland inhaftiert ist, sagt ihr Agent

Brittney Griner konnte während ihrer Inhaftierung in Russland, wo sie seit über 100 Tagen festgehalten wird, schriftliche Korrespondenz von Freunden und Familie erhalten, so ihr Agent gegenüber CNN - aber der WNBA-Star konnte nicht mit ihren Lieben zu Hause in den Vereinigten Staaten sprechen.