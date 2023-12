Brasiliens Legende Pelé verlässt das Krankenhaus nach einer Tumoroperation

Der 80-Jährige wurde am 4. September operiert und befindet sich seit fast einem Monat im Albert-Einstein-Krankenhaus von Sao Paulo in Behandlung. Reuters berichtete, dass Pelé sich nun einer Chemotherapie unterziehen werde.

"Wenn der Weg schwierig ist, feiere jeden Schritt der Reise", schrieb Pele in einem Instagram-Post mit Ärzten aus dem Krankenhaus. "Konzentriere dich auf dein Glück. Es stimmt, dass ich nicht mehr springen kann, aber in den letzten Tagen habe ich öfter in die Luft gestoßen als sonst.

"Ich bin so glücklich, wieder zu Hause zu sein. Ich möchte dem gesamten Team des Albert-Einstein-Krankenhauses danken, das mir einen angenehmen Aufenthalt beschert hat, mit einem menschlichen und sehr herzlichen Empfang.

"Danke auch an alle, die mir aus der Ferne mit so vielen Liebesbotschaften das Leben verschönern."

Pelé unterzog sich Anfang September einer Routineuntersuchung, als die Ärzte bei einer der Herz-Kreislauf- und Laboruntersuchungen eine verdächtige Läsion in seinem rechten Dickdarm entdeckten, bei der es sich um einen Tumor handelte, so Dr. Fabio Narsi und Dr. Miguel Cendoroglo Neto in einer Erklärung.

Der dreimalige Weltmeister, der als Teenager bei der Weltmeisterschaft 1958 auf die internationale Bühne trat, ist auch nach seinem Rücktritt durch internationale Produktwerbung und als freimütige öffentliche Person im Rampenlicht geblieben.

Im Jahr 2000 ernannte die FIFA Pelé zum Spieler des Jahrhunderts, eine Ehre, die er sich mit dem Argentinier Diego Maradona teilte.

Letztes Jahr gab es Befürchtungen über Peles Gesundheitszustand, aber er wies Berichte zurück, dass er während seiner Genesung von einer Hüftoperation an Depressionen leide.

Mitchell McCluskey und Marcia Reverdosa haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com