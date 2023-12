Boston Bruins ziehen die Nummer 22 zu Ehren von Willie O'Ree, dem ersten schwarzen NHL-Spieler, zurück

Die Bruins ehrten O'Rees Vermächtnis, indem sie seine Nummer 22 vor dem Spiel am Dienstagabend in den Ruhestand versetzten - 64 Jahre, nachdem er zum ersten Mal das Eis betreten hatte, so eine Erklärung des Teams. O'Ree ist der 12. Spieler in der Geschichte der Bruins, dessen Nummer in den Ruhestand versetzt wird.

Der 86-jährige O'Ree bestritt sein erstes NHL-Spiel für die Bruins am 18. Januar 1958 gegen die Montreal Canadiens und absolvierte danach 45 Spiele für das Team und 21 Jahre lang professionelles Eishockey. Nach Angaben der Bruins hat O'Ree im Laufe von mehr als 1.100 Profispielen die 450er-Marke für Tore und Assists erreicht.

O'Ree hat sein Leben damit verbracht, seiner Gemeinde etwas zurückzugeben, und zwei Eisstadien sind nach ihm benannt, eines in seiner Heimatstadt Fredericton, New Brunswick, und das andere in Boston. O'Ree hat seit seinem Ruhestand mehr als 30 gemeinnützige Eishockeyprogramme für Jugendliche in ganz Nordamerika aufgebaut und unterstützt und damit mehr als 130.000 Kindern die Möglichkeit gegeben, Eishockey zu spielen, heißt es in der Erklärung.

Zusätzlich zu der Zeremonie leuchteten Wahrzeichen rund um Boston zu Ehren von O'Ree in Gold, und jeder Spieler trug beim Spiel am Dienstag einen speziell entworfenen Helmaufkleber mit der Nummer 22.

O'Ree nahm an der Zeremonie virtuell von San Diego aus teil, da er an Covid-19 erkrankt war.

