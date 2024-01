Bob Marleys letztes Freiluftkonzert inspiriert zu einem neuen Fußballtrikot

Im Rahmen des jüngsten fortschrittlichen Projekts des irischen Vereins Bohemians, einer gemeinnützigen Mannschaft, die sich im Besitz der Mitglieder befindet, hat der Verein ein spezielles Auswärtstrikot herausgebracht, um an das letzte Konzert der Rastafari-Ikone im Freien zu erinnern, das am 6. Juli 1980 im Stadion des Vereins, dem Dalymount Park, stattfand.

Und 10 % aller Einnahmen aus dem Verkauf des Trikots werden für den Kauf von Sport- und Musikausrüstungen für Menschen in Asylbewerberheimen in Zusammenarbeit mit dem Movement of Asylum Seekers in Irland verwendet.

Das Konzept stammt von Dan Lambert, dem Chief Operating Officer des Vereins, der damit auch die Geschichte des Vereins würdigen wollte, die als ältester Verein Dublins bis ins Jahr 1890 zurückreicht.

"Wir versuchen immer, die natürlichen Vorzüge des Vereins zu nutzen, und einer der besten Vorzüge, die wir haben, ist Dalymount und die Geschichte von Dalymount", so Lambert gegenüber CNN Sport.

"Wir spielen in diesem Stadion seit 1901 ... Zidane und Pele und Van Basten und Ruud Guulit und George Best und Bobby Charlton, sie alle haben hier gespielt."

Aber es war die lange Musikgeschichte des Stadions und insbesondere das legendäre Marley-Konzert von 1980, das laut Lambert die Vorstellungskraft der lokalen Gemeinschaft des Clubs in Phibsboro im Norden Dublins gefangen nahm.

"Wir haben viele Gigs auf dem Gelände und eine lange Musikgeschichte. Vor allem in den 70er und 80er Jahren. Wir hatten Thin Lizzy und Meatloaf und Status Quo, aber niemand war berühmter als Marley".

"Der Marley-Gig ist in Phibsboro legendär, denn in Dalymount finden keine großen Gigs mehr statt ... Ich dachte, es wäre cool, ein T-Shirt zu diesem Thema zu machen, nicht nur wegen der Musikgeschichte, sondern auch wegen Bobs Verbindung zum Fußball."

Revolution in der Musik

Laut Lambert fand das Konzert sogar bei einem bestimmten Mitarbeiter des Vereins besonderen Anklang.

"Lynn O'Neill ist seit 40 Jahren bei Bohs angestellt. Sie begann 1982 bei Bohs zu arbeiten. Die meiste Zeit dieser Jahre war sie unsere einzige Angestellte im nicht-fußballerischen Bereich.

"Wir waren gestern im Büro und sie sagte: 'Ich war bei diesem Konzert, ich habe Fotos zu Hause.

"Sie brachte ein paar Fotos von der Bühne mit, wirklich alte Fotos. Viele von ihnen, die schon seit Jahren ins Bohs gehen, haben über den Gig gesprochen."

Pat Egan war der Musikveranstalter, der in dieser Zeit einige der berühmtesten Konzerte ins Land geholt hatte, darunter solche von Status Quo, Queen - und Marley.

Er erinnerte sich an die Bedeutung von Marleys Besuch nicht nur für die lokale Gemeinschaft, sondern für das ganze Land.

"Ich glaube, Marley war der erste wirklich große internationale Star, der nach Irland kam, um ein Konzert im Freien zu spielen", sagte Egan.

"Niemand dieses Kalibers stand an der Spitze einer ganzen Musikrevolution ... er war mehr als eine Rockfigur, er stand an der Spitze einer kulturellen Revolution."

Egan erinnert sich unter anderem daran, dass einige der Crewmitglieder und Marleys Band, die Wailers, vor dem Auftritt auf dem Platz Fußball spielten.

"Sie machten früh am Morgen einen Soundcheck und fingen dann an, Fußball zu spielen, zuerst auf dem Spielfeld, bis der Platzwart sagte, dass man nicht um die Tore herum spielen dürfe.

"Die Wailers spielten auf jeden Fall Fußball, ebenso wie die Crew, Bob stand vielleicht am Rand", lacht Egan.

Am lebhaftesten erinnert sich Egan jedoch an seine Verhandlungen, um den berühmten jamaikanischen Songwriter ins Land zu holen.

Laut Egan hatte Marley nur eine Bedingung: Die Tickets mussten für jeden erschwinglich sein.

"Er senkte seinen Preis, ich wollte zehn Pfund verlangen. Ich zahlte ihm viel Geld [für das Konzert] und er sagte nein, zehn Pfund sind zu teuer, lass uns sieben Pfund [die damalige Landeswährung] nehmen und er senkte seinen Preis um etwa 20.000 Dollar, wenn ich mich recht erinnere."

"Er wollte nicht, dass die Fans zu viel Geld bezahlen müssen. Er war besorgt. Er wollte nicht, dass die Fans zu viel bezahlen, also stimmte er einem niedrigeren Preis zu", sagte Egan.

Lebe für andere, dann wirst du wieder leben".

Diese Großzügigkeit hatte auch Bohs-Chef Lambert im Sinn, als er die Idee mit den Trikots hatte.

Die Tatsache, dass ein Teil des Erlöses aus dem Trikotverkauf einem guten Zweck zugute kommt, sei eine perfekte Hommage an Marleys Leben und Vermächtnis.

Das ist auch der Grund, so Lambert, warum Marleys Vertreter und seine Familie dem Konzept zustimmten.

"Die Tatsache, dass wir nicht gewinnorientiert sind, eine Genossenschaft, dass es keine Möglichkeit gibt, persönlichen Profit aus dem Club zu ziehen ... das ist wirklich wichtig".

"Das war etwas, das wir [den Vertretern Marleys] unbedingt klarmachen wollten, und es muss offensichtlich gut angekommen sein, denn sie haben sich dafür entschieden, es mit uns zu tun."

Einige der berühmtesten Texte des Reggae-Stars lauteten: "Lebe für dich selbst und du wirst vergeblich leben, lebe für andere und du wirst wieder leben."

Eine Botschaft, die sich die Bohemians als Verein in den letzten Jahren zum Vorbild genommen haben.

Abseits des Spielfelds hat der Verein in den letzten Jahren eine Reihe von Initiativen ergriffen, um Bedürftigen zu helfen und dem Allgemeinwohl zu dienen.

Im vergangenen Jahr stellte der Verein den ersten Beauftragten für Klimagerechtigkeit im Fußball ein, um die Klimakrise zu bekämpfen.

Im Jahr 2020 entwarf der Verein gemeinsam mit Amnesty International ein neues Auswärtstrikot mit dem Bild einer Familie auf der Flucht vor dem Krieg und der Botschaft "Refugees Welcome".

Außerdem kauft der Verein jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke für Kinder, die sich im irischen Asylsystem befinden. Allein im letzten Monat hat der Verein auf diese Weise über 100.000 Euro (112.000 Dollar) gesammelt.

Lambert erklärte gegenüber CNN Sport, dass viele der von Bohs in den letzten Jahren unternommenen Schritte den Verein als Genossenschaft nur noch stärker gemacht haben.

"Unsere Mitgliederzahl lag von 1890 bis etwa 2017 immer zwischen 450 und 500 Personen ... heute sind es etwas mehr als 2.000 Mitglieder - hauptsächlich Einheimische", sagte er.

"Die größte Veränderung ist die Wahrnehmung. Wenn man in der Gegend mit einem Bohs-Top herumläuft, weiß jeder, wer wir sind. Sie sind uns gegenüber positiv eingestellt."

Er führt die positive Reaktion der Öffentlichkeit auf den Wunsch nach Gemeinschaft in einer zunehmend kommerzialisierten Gesellschaft zurück, wobei Bohemians scheinbar eine Lücke füllt.

"Ein Fußballverein kann wirklich viele dieser Funktionen übernehmen. Er kann ein Ort sein, zu dem man geht, der starke Werte hat, auf den man stolz ist, mit dem man sich verbunden fühlt und den man mit Freunden oder Großeltern generationsübergreifend besuchen kann. Eine gemeinsame Erfahrung, wenn diese Dinge immer seltener werden.

"Wir können nicht garantieren, was auf dem Spielfeld passiert, aber wir können garantieren, wie wir uns abseits des Platzes verhalten", fügte Lambert hinzu.

