Bern E-Prix: Jean Eric-Vergne nähert sich nach Schweizer Erfolg dem zweiten Titel in Folge

In einem Vierkampf in der letzten Runde behielt Jean Eric-Vergne die Nerven und gewann den Berner E-Prix am Samstag, um seine Hoffnungen auf den ersten Doppelweltmeister in der Formel E zu stärken.