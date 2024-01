Bei den Olympischen Winterspielen in Peking werden Kondome angeboten, aber von Umarmungen abgeraten

"Alle mit den Olympischen Spielen in Verbindung stehenden Einheiten werden zu gegebener Zeit Kondome in angemessener Menge kostenlos an Personen verteilen, die sich angemeldet haben, um in der Schleife zu bleiben", teilten die Organisatoren am Dienstag per E-Mail an Reuters mit.

Die Spiele finden vom 4. bis 20. Februar in Peking und der nahegelegenen Stadt Zhangjiakou statt, und zwar innerhalb eines Bereichs, der die Athleten und andere Mitarbeiter der Spiele streng von der Öffentlichkeit trennt.

Journalisten, die in das Guizhou Hotel eincheckten, das sich innerhalb der geschlossenen Schleife befindet, fanden in jedem Zimmer fünf einzeln verpackte Kondome. Sie waren einzeln in verschiedenfarbige Umschläge verpackt, die mit dem Bild einer chinesischen Laterne verziert waren.

Die Organisatoren sagten nicht sofort, wie viele Kondome sie verteilen würden.

Im Handbuch über COVID-19-Maßnahmen für das Personal der Spiele werden die Athleten angewiesen, körperliche Interaktionen wie Umarmungen, High-Fives und Händeschütteln auf ein Minimum zu beschränken und einen sozialen Abstand von mindestens zwei Metern zu ihren Mitstreitern einzuhalten.

Vor den letzten Sommerspielen in Tokio wollten die Organisatoren etwa 150.000 Kondome verteilen, forderten die Athleten jedoch auf, sie mit nach Hause zu nehmen und nicht im olympischen Dorf zu benutzen, um den sozialen Abstand zu wahren und den Coronavirus zu bekämpfen.

Seit den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurden bei den Spielen große Mengen an Kondomen verteilt, um das Bewusstsein für HIV und AIDS zu schärfen, und die Organisatoren in Tokio erklärten, das Internationale Olympische Komitee habe ihre weitere Verteilung gefordert.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com