Bayern München gewinnt neunten Bundesliga-Titel in Folge

Die deutsche Mannschaft sicherte sich am Samstag den neunten Bundesliga-Titel in Folge, nachdem der Zweitplatzierte RB Leipzig - das einzige Team, das die Bayern rechnerisch noch einholen kann - eine 2:3-Niederlage bei Borussia Dortmund hinnehmen musste.

Obwohl die Bayern schon vor dem Spiel einen weiteren Titel in der Tasche hatten, gab es keine Anzeichen von Selbstzufriedenheit, als sie Borussia Mönchengladbach mit 6:0 besiegten und damit das Tüpfelchen auf dem i setzten.

Während der Saison sah es zeitweise so aus, als wäre das diesjährige Titelrennen nicht so eindeutig, wie es viele verständlicherweise vorausgesagt hatten. Doch wie so oft beendeten die Bayern die Saison in überragender Form, verloren in den letzten 16 Spielen nur ein einziges Mal und sicherten sich drei Spiele vor Schluss den Titel.

Diese Leistung war umso beeindruckender, als Stürmerstar Robert Lewandowski fast einen Monat lang mit einer Knöchelverletzung ausfiel und erst am 24. April in die Mannschaft zurückkehrte.

Zudem musste die Mannschaft die Nachricht verkraften, dass der beliebte Cheftrainer Hans-Dieter Flick am Ende der Saison aufhören wird - ebenso wie David Alaba und Javi Martinez. Später wurde bekannt, dass der Leipziger Julian Nagelsmann ab der nächsten Saison seinen Platz einnehmen wird.

Lob auf und neben dem Spielfeld

Nagelsmann muss in große Fußstapfen treten: Der Titel vom Samstag war der siebte Pokal, den Bayern innerhalb eines Jahres gewonnen hat. Die Mannschaft hat mit ihrem pfeilschnellen Fußballstil viel Lob geerntet, aber die Münchner wurden im vergangenen Monat auch dafür gelobt, dass sie sich weigerten, der europäischen Super League beizutreten .

Zusammen mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain und dem portugiesischen Meister Porto lehnten die Bayern die Teilnahme an diesem von Fans und Interessengruppen heftig kritisierten Wettbewerb ab und widersetzten sich damit den anderen europäischen Spitzenmannschaften. Ursprünglich von 12 Vereinen unterstützt, haben sich alle außer Real Madrid und Barcelona zurückgezogen.

"Ein großer Klub zu sein, bedeutet nicht nur, eine weltweite Fangemeinde zu haben, sondern auch, zum richtigen Zeitpunkt richtig zu handeln", sagte Sky Sports-Experte Gary Neville, nachdem die 12 ursprünglich beteiligten Mannschaften bekannt gegeben worden waren. "Ich muss sagen, dass ich Bayern München immer für einen anständigen Verein gehalten habe, als ich gegen sie gespielt habe.

Die Entscheidung der Bayern, die Super League abzulehnen, ist auf das 50+1-Eigentümermodell zurückzuführen, das vorsieht, dass die Mehrheit der Stimmrechte bei deutschen Vereinen von den Mitgliedern und Fans und nicht von kommerziellen Partnern kontrolliert wird.

Im Gegensatz dazu befinden sich andere europäische Spitzenklubs, wie die der englischen Premier League, im Besitz und unter der Kontrolle von privaten Investoren.

"Die Vereine (in Deutschland), jedenfalls die meisten, sind demokratisch organisiert, und das schafft ein Maß an Verantwortlichkeit, das viel, viel stärker ist als das von Investoren, die, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber aus ihrer Sicht, Mitglieder oder Fans einfach als Kunden sehen", sagte der europäische Fußballexperte Raphael Honigstein gegenüber CNN Sport.

"In Deutschland sind sie das nicht. (Fans) haben ein Recht, sie sind Wähler, sie können wählen und sich Gehör verschaffen.

"Das schafft natürlich auch eine andere Kultur, weil die Verantwortlichen keine Investoren sind, weil man einen Verein nicht kaufen und verkaufen kann, der Verein ist immer in den Händen der Mitglieder."

Die Frage, ob andere Vereine in Europa das gleiche Eigentumsmodell wie in Deutschland übernehmen werden, ist angesichts des Fiaskos in der Super League, das zu Fanprotesten gegen die Klubbesitzer führte, ein Diskussionsthema.

Die britische Regierung kündigte eine von den Fans geleitete Überprüfung des Sports an, bei der die Macht der wohlhabenden Eigentümer der Premier League-Vereine auf den Prüfstand kommen dürfte.

"Es ist sicherlich ein Modell, das wir uns ansehen", sagte der britische Sportminister Nigel Huddleston gegenüber CNN Sport über die deutsche Eigentümerstruktur.

"Wir werden uns die Modelle auf der ganzen Welt ansehen, was die Führung, die Struktur und die Eigentumsverhältnisse sowie die Finanzströme angeht, denn es gibt interessante unterschiedliche Modelle auf der ganzen Welt.

"Es war wirklich aufschlussreich, dass Deutschland nicht in der Super League vertreten war ... es wäre so klar, dass dieser Schritt so offensichtlich gegen die Fanbasis gerichtet wäre, doch in den deutschen Vereinen haben die Fans den größten Einfluss, und deshalb wäre es nie in Gang gekommen."

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Bayern München, Liverpool und Manchester City, Dietmar Hamann, der über 50 Mal für Deutschland gespielt hat, bleibt skeptisch, ob das deutsche Eigentümermodell in der Premier League umgesetzt werden kann.

"Ich denke, es würde wahrscheinlich funktionieren, aber ich denke, der Vogel ist geflogen, ich denke, er ist zu weit gegangen", sagte er CNN Sport.

"Einige dieser (Premier-League-)Klubs werden mit zwei, drei oder vier Milliarden Pfund (zwischen 2,8 und 5,5 Milliarden Dollar) bewertet, und ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, die Macht über diese Klubs zurückzugewinnen."

Amanda Davies und Christina Macfarlane von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

