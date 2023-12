Basketballstar der Washington University in St. Louis stirbt im Alter von 22 Jahren an Magenkrebs

Bei Hardy wurde im April 2021 Krebs im Endstadium diagnostiziert, aber er spielte nach der Behandlung weiter für die Schule. Trotz der Krankheit blieb er der zweitbeste Torschütze seines Teams, das die zweite Runde des NCAA-Turniers der Division III erreichte.

Hardys Vater Bob teilte die Nachricht am Sonntag in einem Beitrag auf Twitter mit. Der Beitrag lautete: "Nach 13 Monaten, in denen er neu definiert hat, was es bedeutet, mit Krebs zu leben, ist Justin heute früh friedlich verstorben".

Die Leichtathletikabteilung der Universität Washington teilte in einer Erklärung mit: "Unser tiefes Beileid gilt der Familie von Justin Hardy zu seinem Tod. Wir sind erschüttert über diesen Verlust, aber getröstet durch die Art und Weise, wie er sein Leben gelebt hat.

"Wir haben die große Verantwortung, sein Vermächtnis der unermüdlichen Positivität weiterzuführen. Wir müssen selbst auf die schwierigsten Umstände mit der Stärke und dem Mut reagieren, die Justin an den Tag legte. In seinen eigenen Worten: 'Wenn ihr gewinnen wollt, gebt mir einfach den Ball.'"

Hardys Trainer, Pat Juckem, sprach mit der von der Universität betriebenen Website The Source über die Bedeutung von Hardy für sein Team.

"Wir spüren Justins Anwesenheit die ganze Zeit", wurde Juckem zitiert. "Von dem Moment an, als er diesen Campus betrat, war er sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb eine Stütze. Egal, was auf der Anzeigetafel stand - und wir hatten viel Erfolg - wir hatten das Gefühl, dass jeder Tag ein Sieg war, weil wir gemeinsam dabei waren."

Nach Angaben von The Source hat Hardy nach der Chemotherapie 50 Pfund abgenommen und dachte, er könne seine letzte Saison nicht mehr spielen. Doch die Ärzte gaben ihm die Freigabe zum Spielen.

Hardy sagte der St. Louis Post-Dispatch im Januar: "Das ist jetzt mein Leben, und eines Tages hat es sich für immer verändert. Wenn ich mein Leben leben will, muss ich mich dafür entscheiden, mein Bestes zu geben und es mit einer positiven Mentalität anzugehen. Jemand hat gesagt: 'Positivität tötet Krebs'. Ich bin nicht zufrieden mit der Situation, aber ich bin zufrieden damit, wo ich im Leben stehe."

Im Februar war Hardy in der ESPN-Sendung College GameDay zu sehen, in der er offen darüber sprach, wie er trotz seiner unheilbaren Diagnose weiterleben will. "So lebe ich mein Leben, unabhängig von den Umständen. Wenn das nicht der Kampf gegen die Krankheit ist, dann weiß ich nicht, was es ist", sagte er.

Hardy ist ein großer Fan der Chicago Bulls und besuchte Spiel 3 der Erstrundenserie gegen die Milwaukee Bucks als Gast der Franchise. Hardy wuchs in der Nähe von Chicago in der Vorstadt St. Charles auf.

Im vergangenen Dezember schloss er sein Studium an der Olin Business School der Washington University mit einem Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen vorzeitig ab.

