Barcelona verspielt eine Drei-Tore-Führung beim 3:3-Unentschieden gegen Celta Vigo

Durch Tore von Ansu Fati, Sergio Busquets und Memphis Depay führte Barcelona zur Halbzeit mit 3:0, doch Celta antwortete in der zweiten Hälfte durch Iago Aspas und Nolito, bevor Aspas in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte und das Spiel 3:3 endete.

Nach der Entlassung von Trainer Ronald Koeman im vergangenen Monat gab Barcelona am Freitag bekannt, dass Xavi, der zwischen 1998 und 2015 767 Mal für den Verein gespielt hat, das Amt des Cheftrainers übernehmen wird.

Da Barcelona nach 12 Spielen in La Liga auf dem neunten Platz liegt, hat der ehemalige Mittelfeldspieler alle Hände voll zu tun, um die Saison noch zu retten.

Fati eröffnete am Samstag in Balaidos den Torreigen, bevor Busquets mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die Führung Barcelonas verdoppelte.

Depays Kopfball in der 34. Minute brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, die durch eine Oberschenkelverletzung von Fati kurz vor der Pause getrübt wurde.

Doch in der zweiten Halbzeit kippte das Spiel für Barcelona. Aspas eröffnete das Comeback von Celta mit einem Schuss aus kurzer Distanz, und Nolito sorgte 17 Minuten vor Schluss mit einem gut platzierten Kopfball für das 3:2.

Frenkie de Jong traf die Latte, als Barcelona das Spiel zu entscheiden drohte, aber es war Celta, das den Schlusspunkt setzte, als Aspas mit einem Schlenzer mit dem linken Fuß in der 96.

"Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir vergessen zu spielen, wir waren statisch und uns fehlte es meiner Meinung nach an Persönlichkeit", sagte de Jong gegenüber La Liga TV und fügte hinzu, dass die Spieler sich auf die Ankunft von Xavi freuen.

Sergi Barjuan, Barcelonas Interimstrainer nach der Entlassung Koemans, äußerte sich nach dem Spiel in den sozialen Medien: "Mein Dank gilt allen Spielern und Mitarbeitern für ihre Bemühungen. Es waren intensive Tage. Jetzt muss ich weiter für den Verein arbeiten."

Unterdessen hat Real Madrid am Samstag mit einem 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano dank der Tore von Toni Kroos und Karim Benzema die Tabellenspitze übernommen.

Durch einen Kopfball von Radamel Falcao hatte Rayo in der zweiten Halbzeit die Chance auf ein Comeback, doch Real hielt dagegen, als Kroos in der Nachspielzeit den Ball von der Linie klärte.

