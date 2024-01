Barcelona-Star Sergio Agüero fällt nach "kardiologischer Untersuchung" für drei Monate aus

Der Argentinier musste am Samstag beim 1:1-Unentschieden des FC Barcelona gegen Alavés nach 40 Minuten vom Platz, nachdem er zu Boden gefallen war und sich die Brust gehalten hatte, konnte aber ohne Hilfe das Spielfeld verlassen.

Die spanische Tageszeitung Sport und die Nachrichtenagentur EFE berichteten anschließend, dass Agüero eine Herzrhythmusstörung erlitten habe.

"Der Spieler der ersten Mannschaft, Sergio Agüero, wurde von Dr. Josep Brugada einem diagnostischen und therapeutischen Prozess unterzogen", teilte Barça in einer Erklärung mit.

"Er steht für die Auswahl nicht zur Verfügung und in den nächsten drei Monaten wird die Wirksamkeit der Behandlung bewertet, um seinen Genesungsprozess zu bestimmen.

"Der Argentinier wurde am Samstag nach dem Spiel Barça gegen Alavés, in dem sich der Barça-Stürmer in der ersten Halbzeit unwohl fühlte und vor der Halbzeit durch Philippe Coutinho ersetzt wurde, zur kardiologischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht."

"Mir geht es gut und ich bin guter Dinge, um den Genesungsprozess in Angriff zu nehmen", schrieb Agüero auf Twitter. "Ich möchte mich bei allen für die vielen Botschaften der Unterstützung und Liebe bedanken, die mein Herz heute gestärkt haben."

Agüero hat seit seinem Wechsel von Manchester City zu den Blaugrana mit Verletzungen zu kämpfen und konnte erst im Oktober sein Debüt geben.

Seine Abwesenheit wird Barças Probleme nur noch verstärken, da der katalanische Klub kürzlich Ronald Koeman als Cheftrainer nach einem ungünstigen Saisonstart entlassen hat.

Barcelona liegt nach 11 Spielen auf dem neunten Platz in der La Liga, hat bereits neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Sociedad und steht am Dienstag in der Champions League vor einem wichtigen Spiel gegen Dynamo Kiew.

Interims-Cheftrainer Sergi Barjuan will unbedingt drei Punkte holen, denn Barcelona liegt mit nur einem Sieg aus den bisherigen drei Spielen auf dem dritten Platz der Gruppe E hinter Bayern München und Benfica.

Eriksen aktuell

Inter Mailand hat mitgeteilt, dass Christian Eriksen ins Ausland wechseln kann, um seine Fußballkarriere fortzusetzen.

Der dänische Mittelfeldspieler erlitt einen Herzstillstand und brach während des Euro 2020-Spiels seines Landes gegen Finnland im Juni zusammen.

Er wurde noch auf dem Spielfeld lebensrettend behandelt und erhielt anschließend einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD), ein kleines Gerät, das zur Überwachung der Herzfrequenz unter die Haut eingesetzt wird.

Es ist mit dünnen Drähten mit dem Herzen verbunden und kann abnormale Herzrhythmen durch Elektroschocks regulieren.

Eriksen kann jedoch in Italien immer noch keinen Profifußball spielen.

"Es sei darauf hingewiesen, dass der Spieler aufgrund einer schweren Verletzung, die er sich während der Europameisterschaft im Juni 2021 zugezogen hat, von der italienischen Gesundheitsbehörde vorübergehend an sportlichen Aktivitäten in der laufenden Saison gehindert wurde", teilte Inter letzte Woche in einer Erklärung mit.

"Obwohl der derzeitige Zustand des Spielers nicht den Anforderungen entspricht, um die sportliche Fitness in Italien zu erreichen, könnte dieselbe stattdessen in anderen Ländern erreicht werden, wo der Spieler die sportliche Aktivität wieder aufnehmen könnte."

