Barcelona Femení besiegelt eine beispiellose 30-0 perfekte Saison

Für Barcelona Femení war die 30 jedoch eine perfekte Zahl, denn am Sonntag schrieb das Team mit dem 2:1-Sieg gegen Atlético Madrid Geschichte und beendete eine perfekte Ligasaison mit 30 Siegen in 30 Spielen. Barça ist die erste Mannschaft, der dieses Kunststück in der Primera Liga Iberdrola gelungen ist.

Die Dominanzvon Barça in der Liga wird durch die Tordifferenz unterstrichen, denn während der Saison wurden 148 Tore erzielt - ein Durchschnitt von 4,93 Toren pro Spiel - und nur 11 kassiert - ein Durchschnitt von 0,36 pro Spiel.

Der Meistertitel war bereits vor sechs Spielen gesichert, doch die Aussicht auf eine historische Saison und die Verabschiedung von Klublegende Melanie Serrano in den Ruhestand (517. Spieltag) sorgten für eine emotionsgeladene Atmosphäre im Estadí Johan Cruyff.

Barça eröffnete den Torreigen in der 11. Minute, als eine Ecke von María León Irene Paredes fand, deren Kopfball den Weg ins Netz fand.

Als Aitana Bonmatí in der 23. Minute zur 2:0-Führung für die Blaugrana traf, schien es, als würde ihre Mannschaft den Sieg unter Dach und Fach bringen. Eine frühe Rote Karte für Atléticos Innenverteidigerin Merel van Dongen nach zwei Vergehen festigte den frühen Vorsprung von Barça.

Ein Tor von Amanda Sampedro brachte Atlético jedoch wieder ins Spiel und Bonmatí wurde wegen einer roten Karte für Barça des Feldes verwiesen, so dass beide Mannschaften das Spiel mit zehn Spielern auf dem Platz beendeten, obwohl Barcelona am Ende den Sieg für sich verbuchen konnte.

Nicht nur auf dem Spielfeld hat Barça in dieser Saison Geschichte geschrieben. Zweimal war das Camp Nou ausverkauft und stellte damit einen neuen Weltrekord für die höchste Zuschauerzahl bei einem Frauenfußballspiel auf.

Stürmerin Asisat Oshoala wurde mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet, nachdem sie in 19 Ligaspielen 20 Tore erzielt hatte. Sie ist die erste Nigerianerin, die diese Auszeichnung erhalten hat.

Barcelonas historischer Erfolg kommt vor dem Champions-League-Finale am Samstag in Turin gegen Lyon.

Der französische Klub war zuvor mit fünf Champions-League-Titeln in Folge unangefochtener Europameister, bevor er im vergangenen Jahr im Viertelfinale von Paris Saint-Germain ausgeschaltet wurde.

In Abwesenheit von Lyon gewann Barcelona seinen ersten Champions-League-Titel und strebt nun den ersten Sieg in Folge an.

Vier Tage nach dem Champions-League-Finale trifft die Blaugrana im Halbfinale der Copa de La Reina auf Real Madrid.

Mit dem Gewinn dieser beiden Trophäen wäre Barcelona die zweite Frauenmannschaft in der Geschichte, die zwei europäische Triple in Folge gewinnt.

Quelle: edition.cnn.com