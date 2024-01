Barça holt wichtigen Sieg und Robert Lewandowski erzielt Hattrick in der Champions League

Der Treffer von Ansu Fati in der zweiten Halbzeit sicherte den Gästen die drei wichtigen Punkte, um die Chancen auf die Qualifikation für die K.o.-Runde zu erhöhen.

Für Barça war es der erste Auswärtssieg der Saison nach einer Reihe von schlechten Leistungen, die zur Entlassung des bisherigen Trainers Ronald Koeman führten.

Sergi Barjuan, der Interimstrainer des katalanischen Klubs, hat das Kommando übernommen, während die Blaugrana den Nachfolger von Koeman bestimmen.

"Wir alle wussten, dass wir um jeden Preis gewinnen mussten. Die Spieler waren vor dem Spiel nervös, und wenn man sie jetzt ansieht, sind ihre Gesichter ganz anders. Ein Sieg hilft immer, und ich hoffe, dass wir den Schwung für das nächste Spiel beibehalten", so Barjuan gegenüber Reportern.

Barcelona liegt in der Gruppe E auf dem zweiten Platz hinter Bayern München und hat seine ersten beiden Spiele in dieser Saison verloren.

Der beste Stürmer der Welt

Die Bayern hingegen haben sich nach dem 5:2-Sieg gegen Benfica am Dienstag bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Starstürmer Robert Lewandowski erzielte in seinem 100. Champions-League-Spiel einen lupenreinen Hattrick und war damit einmal mehr der Torschütze.

Der polnische Superstar hat nun 81 Champions-League-Tore in seiner Karriere erzielt, darunter vier Hattricks.

Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann sagte, dass der 33-jährige Lewandowski das Ziel haben sollte, die 100-Tore-Marke zu erreichen und bezeichnete seinen Spieler als den "besten" Stürmer der Welt.

Nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben mehr als 100 Tore im prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb des europäischen Fußballs erzielt, aber Nagelsmann wollte Lewandowski nicht mit den beiden vergleichen.

"Ich denke, dass alle drei in den letzten Jahren sehr beeindruckende Spieler waren", sagte Nagelsmann nach dem Spiel zu Reportern.

"Ich glaube, dass Lewy auch im Alter noch viel erreichen kann, aufgrund seiner Physis, seines Lebensstils und der Art und Weise, wie er als Fußballer lebt.

"Er wird weiterhin der beste Stürmer der Welt sein, weil er alles dafür tut, dass es so bleibt."

Allerdings gab es nicht nur gute Nachrichten für Lewandowski, der am Dienstag gegen Benfica einen Elfmeter verschoss - sein erster Fehlschuss in der Champions League überhaupt.

Sein humpelnder Versuch wurde von Torhüter Odysseas Vlachodimos mit Leichtigkeit pariert, und der Fehlschuss schien einem ansonsten perfekten Abend die Krone aufzusetzen.

"Ich weiß nicht, ob es das perfekte Spiel war, denn ich habe einen Elfmeter verschossen", sagte Lewandowski nach dem Spiel.

"Aber besser früh verschossen als spät im Spiel. Zum Glück haben wir noch einige Tore geschossen und die drei Punkte geholt.

Er fügte hinzu: "Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals so viele Spiele in der Champions League spielen und so viele Tore schießen würde."

