Ballon d'Or-Verleihung: Alexia Putellas schreibt Geschichte, Real Madrids Männerspieler nehmen Anstoß und Buhrufe für Mbappé?

Die 28-jährige Mittelfeldspielerin holte sich den Preis, obwohl sie die Europameisterschaft 2022 wegen einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes verpasst hatte. Sie musste sich gegen starke Konkurrentinnen wie Beth Mead und Lucy Bronze durchsetzen, die beide diesen Wettbewerb mit England gewonnen hatten.

"Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein", sagte Putellas bei der Entgegennahme ihrer Auszeichnung. "Vor einem Jahr konnte ich diesen Preis gewinnen, und das hat mich angespornt, noch besser werden zu wollen.

"Ohne meine Teamkollegen wäre das nicht möglich gewesen. Ich möchte mich auch beim technischen Stab und dem Trainer bedanken. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die außerhalb des Spielfelds am Verein beteiligt sind.

Während Putellas nun eine längere Verletzungspause einlegen muss, war sie in der vergangenen Saison maßgeblich an Barcelonas Erfolg beteiligt.

Als Kapitänin führte sie die Katalanen mit 18 Toren und 15 Vorlagen zum Triple.

In der vergangenen Saison war sie mit 11 Toren auch die beste Torschützin in der Champions League der Frauen, doch der zweite Titel blieb Barça verwehrt, nachdem man sich im Finale Olympique Lyonnais Féminin geschlagen geben musste.

Die Engländerin Mead wurde Zweite, die Australierin und Chelsea-Star Sam Kerr wurde zur Dritten gewählt.

Bei den Männern wurde Karim Benzema nach einer herausragenden Saison mit Real Madrid zum Sieger gekürt. Er erhielt die Trophäe vom letzten Franzosen, der den Preis vor 24 Jahren gewonnen hatte, Zinedine Zidane.

Der Franzose führte seine Mannschaft zum Titel in der La Liga und war in der vergangenen Saison mit 15 Toren - darunter einige entscheidende Treffer in der K.-o.-Phase - Torschützenkönig in der Champions League und verhalf Madrid zum 14.

Real Madrid unglücklich

Während niemand ein Problem damit hat, dass Benzema seinen ersten Ballon d'Or erhält, haben viele seiner Mannschaftskameraden wegen der Preisverleihung die Stirn gerunzelt.

Die Spieler von Real Madrid waren besonders verärgert, als sie den Preis für die beste Männermannschaft nicht gewannen, obwohl sie La Liga, den spanischen Supercup und die Champions League gewonnen hatten.

Madrid wurde auf den dritten Platz gewählt, hinter Liverpool auf dem zweiten und Manchester City auf dem ersten Platz, die nach Meinung vieler Fans einen attraktiveren Fußball spielen. Los Blancos schlugen Liverpool im Finale der Champions League.

"Wir waren alle etwas verwirrt über den Sieg von City", sagte der Madrider Torhüter Thibaut Courtois im spanischen Radio und ärgerte sich darüber, dass er auch bei den Einzelauszeichnungen den siebten Platz belegte, obwohl er als bester Torhüter ausgezeichnet wurde.

Sein Madrider Teamkollege Toni Kroos twitterte derweil: "Drittbeste Mannschaft 2021/22 - glücklich @realmadrid?"

Die Auszeichnungen werden von einer ausgewählten Gruppe von 100 Journalisten aus der ganzen Welt gewählt, aber jedes Jahr scheint es neue Kontroversen zwischen Fans und Spielern zu geben.

Buhrufe für den Helden seiner Heimatstadt?

Die Preisverleihung fand in Paris, Frankreich, statt, und Spieler aus aller Welt nahmen daran teil.

Der Star von Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, war einer von ihnen, aber der Weltmeister wurde von den Menschen, die sich vor dem Veranstaltungsort versammelt hatten, mit gemischten Gefühlen empfangen.

In der vergangenen Woche gab es Gerüchte, dass der 23-Jährige bei PSG unglücklich sei und schon im Januar den Verein verlassen wolle, nachdem er Real Madrid eine Vertragsverlängerung für einen Verbleib in Paris verweigert hatte.

Sowohl PSG als auch Mbappé haben diese Spekulationen inzwischen dementiert, dennoch wurde er auf dem Weg zum roten Teppich von einigen Zuschauern ausgepfiffen.

Mbappé, von dem nicht erwartet wurde, dass er den Preis gewinnt, belegte den sechsten Platz.

Quelle: edition.cnn.com