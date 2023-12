Australian Open: Tennis Australia bedauert die Auswirkungen der Novak Djokovic-Saga auf die Spieler

Djokovic ist am Montag wieder in Serbiens Hauptstadt Belgrad eingetroffen, nachdem seine Abschiebung aus Australien die Hoffnungen des Weltranglistenersten auf eine Teilnahme an den Australian Open zunichte gemacht hat.

Der nicht geimpfte Djokovic wurde abgeschoben, nachdem er seine Klage gegen die Entscheidung der australischen Regierung verloren hatte, sein Visum aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und Ordnung zu annullieren.

"Wir möchten von vornherein klarstellen, dass wir die Entscheidung des Einwanderungsministers und das Urteil des australischen Bundesgerichts vom Wochenende respektieren", heißt es in der Erklärung von Tennis Australia, in der Djokovics Name nicht erwähnt wird.

"Tennis Australia hat im vergangenen Jahr eng mit der australischen und der viktorianischen Regierung zusammengearbeitet, um die Australian Open für die Spieler, Mitarbeiter und Fans sicher zu gestalten.

"Die Ausrichtung eines großen internationalen Sportereignisses während einer globalen Pandemie, die sich ständig weiterentwickelt und uns alle herausfordert, ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten."

Lektionen zum Lernen

Nach den geltenden australischen Gesetzen müssen alle international einreisenden Personen gegen Covid-19 geimpft werden, es sei denn, sie haben eine medizinische Ausnahmegenehmigung.

Djokovic sagte, er sei davon ausgegangen, dass er einreisen könne, weil zwei unabhängige Gremien, die mit Tennis Australia und der Regierung des Bundesstaates Victoria zusammenarbeiten, ihm eine Ausnahmegenehmigung erteilt hätten, weil er im Dezember mit Covid-19 infiziert worden sei.

Die Bundesregierung argumentierte, dass nach ihren Regeln eine frühere Infektion mit Covid-19 kein gültiger Grund für eine Ausnahmegenehmigung ist.

Die Australian Open haben am Montag begonnen, aber der Medientag des Turniers am Samstag wurde von Fragen der Spieler zu Djokovic dominiert.

"Als australische Tennisfamilie sind wir uns darüber im Klaren, dass die jüngsten Ereignisse eine erhebliche Ablenkung für alle waren, und wir bedauern zutiefst die Auswirkungen, die dies auf alle Spieler hatte", heißt es in der Erklärung von Tennis Australia.

"Es gibt immer Lektionen zu lernen, und wir werden alle Aspekte unserer Vorbereitung und Durchführung überprüfen, um unsere Planung zu informieren - wie wir es jedes Jahr tun. Dieser Prozess beginnt immer, wenn die Australian Open-Champions ihre Trophäen in die Höhe stemmen."

Hätte Djokovic bei den diesjährigen Australian Open gespielt und gewonnen, hätte er sich seinen 21. Grand-Slam-Titel im Herreneinzel gesichert.

"Wie die Spieler und alle Tennisfans hier und auf der ganzen Welt sind wir sehr daran interessiert, dass der Fokus nun auf dem Spiel liegt, das wir alle so leidenschaftlich lieben", heißt es in der Erklärung von Tennis Australian weiter. "Wir freuen uns auf zwei großartige Wochen voller Tennis."

Die Australian Open enden am 31. Januar.

Quelle: edition.cnn.com