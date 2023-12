Australian Open lockern Regel gegen Peng Shuai Protest-T-Shirt, Craig Tiley sagt AFP

Seine Äußerungen erfolgten mehrere Tage, nachdem Sicherheitskräfte eine kleine Demonstration zur Unterstützung des chinesischen Tennisspielers beendet hatten, bei der die Demonstranten ein Transparent mit der Aufschrift "Wo ist Peng Shuai" entrollten und T-Shirts mit diesem Slogan trugen.

Die Wachen beschlagnahmten am Freitag zunächst das Transparent, das sie später zurückgaben, und sagten den Demonstranten, sie könnten bleiben, wenn sie ihre T-Shirts verdeckten.

Tiley erklärte gegenüber AFP, dass die Menschen die T-Shirts tragen dürften, "solange sie nicht als Mob kommen, um zu stören, sondern friedlich sind".

Er fügte hinzu, dass einige Leute mit einem Banner und zwei großen Stangen gekommen seien, was weiterhin nicht erlaubt sein werde.

"Wenn Sie kommen, um Tennis zu sehen, ist das in Ordnung, aber wir können nicht zulassen, dass jemand am Ende des Tages eine Störung verursacht", sagte er AFP.

CNN hat Tennis Australia um einen Kommentar gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Die Worte von Tennis Australia haben aufgehört, etwas zu bedeuten".

Max Mok, einer der drei an dem Protest beteiligten Personen, sagte am Dienstag gegenüber CNN, dass er und ein weiterer Demonstrant 1.000 "Wo ist Peng Shuai?" T-Shirts bestellt haben, die sie beim Turnier am Samstag kostenlos verteilen wollen.

"Die Worte von Tennis Australia haben vor drei Tagen aufgehört, irgendetwas zu bedeuten, aber wir werden sie ehrlich halten, wir werden sie an ihr Versprechen erinnern", sagte Mox gegenüber CNN.

Am Samstag berichtete der CNN-Partner Channel 7 über eine Antwort des Turnierveranstalters, die lautete: "Gemäß unseren Eintrittsbedingungen sind Kleidung, Banner oder Schilder, die kommerziell oder politisch sind, nicht erlaubt."

Weiter hieß es: "Die Sicherheit von Peng Shuai ist unser Hauptanliegen. Wir arbeiten weiterhin mit der WTA und der weltweiten Tennisgemeinschaft zusammen, um mehr Klarheit über ihre Situation zu erlangen und werden alles tun, was wir können, um ihr Wohlergehen zu gewährleisten."

