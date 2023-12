Auf Antrag Italiens werden Eintrittskarten für das Spiel Ukraine-England für Einwohner des Vereinigten Königreichs storniert

In einer Erklärung der UEFA vom Donnerstag hieß es, die italienischen Behörden hätten "die UEFA ausdrücklich gebeten, die ab dem 28. Juni an Einwohner des Vereinigten Königreichs verkauften Karten zu stornieren und den Verkauf und die Übertragung ab 21 Uhr heute Abend zu stoppen".

Im Rahmen dieser Maßnahmen hatten britische Staatsbürger, die ihre Karten vor dem 28. Juni gekauft hatten, eine Stunde Zeit, um ihre Karten auf italienische Staatsbürger zu übertragen oder sie an die UEFA zurückzugeben.

In einer Erklärung des italienischen Innenministeriums vom Donnerstag hieß es, die Sperre für den Kartenverkauf sei "auf Vorschlag der Abteilung für öffentliche Sicherheit" beschlossen worden.

Die Fußball-Europameisterschaft 2020 hat bisher zu einem erheblichen Anstieg von Covid-19-Infektionen bei Fans geführt, die aus Ländern wie Schottland und Finnland nach Hause zurückkehrten.

Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Donnerstag , dass Europa aufgrund der Lockerung der Beschränkungen, der Verbreitung einer infektiösen Covid-19-Variante und der geringen Durchimpfungsrate im August eine neue Welle zu befürchten habe. Hans Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, sagte, er hoffe zwar, dass die Spiele der Weltmeisterschaft nicht als Superausbringer fungierten, aber die Möglichkeit könne "nicht ausgeschlossen werden", berichtete Agence France Presse.

Die italienischen Behörden hatten bereits umfangreiche Kontrollen für Fans aus dem Vereinigten Königreich eingeführt, die zum Spiel ins Land einreisen wollten, und verhängten ab dem 18. Juni eine fünftägige Quarantäne für alle Personen, die sich in den letzten 14 Tagen im Vereinigten Königreich aufgehalten hatten oder durch das Land gereist waren.

Die Entscheidung, die Tickets der Fans zu stornieren, wurde getroffen, um "sicherzustellen, dass britische Staatsbürger die Quarantänebestimmungen bei der Einreise nach Italien nicht umgehen", so die UEFA.

Die italienische Botschaft in London erinnerte die Fans in einer Erklärung am Donnerstag daran, dass "jeder, der sich in den letzten 14 Tagen im Vereinigten Königreich aufgehalten hat, unabhängig von seiner Nationalität oder seinem Wohnsitz, nicht ins Stadion eingelassen wird, auch wenn er eine Eintrittskarte hat".

"Nur diejenigen, die nachweisen können, dass sie mindestens sechs Tage zuvor in Italien eingetroffen sind, fünf Tage Quarantäne eingehalten und sich nach der Quarantäne einem Covid-19-Test mit negativem Ergebnis unterzogen haben, werden ins Stadio Olimpico eingelassen."

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hatte zuvor vor den Auswirkungen der Teilnahme Englands an der Weltmeisterschaft gewarnt.

Während eines gemeinsamen Auftritts mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am 21. Juni sprach sich Draghi gegen die Austragung des Euro 2020-Finales in London aus, "wo die Ansteckungsgefahr rapide zunimmt".

In einer separaten Erklärung der UEFA vom Freitag hieß es, dass "alle verbleibenden Spiele der UEFA EURO 2020 wie geplant nach dem Spielplan stattfinden werden" und fügte hinzu, dass die endgültigen Entscheidungen bezüglich der "Einreisebestimmungen für die Gastgeberländer und die Austragungsstadien in der Verantwortung der zuständigen lokalen Behörden liegen".

