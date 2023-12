Ashleigh Barty setzt sich gegen ihre Landsfrau Ajla Tomljanovic durch und steht im Halbfinale von Wimbledon

Die Nummer 1 der Welt verschwendete nur wenig Energie und siegte auf dem Center Court mit 6:1 und 6:3.

Ihre Gegnerin, die das erste Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere bestritt, fand erst in der Schlussphase ins Spiel.

Barty holte sich den ersten Satz mit Leichtigkeit in etwas mehr als 20 Minuten und brach ihren Aufschlag früh im zweiten Satz.

Als das Match auf sein Ende zuzupreschen schien, gelang Tomljanovic ein Aufschlagdurchbruch, der ihr einen kurzen Hoffnungsschimmer gab, doch ihre Landsfrau machte die Tür schnell wieder zu, holte sich das Break und servierte zum Sieg.

"Ajla (Tomljanovic) ist eine unglaubliche Konkurrentin", sagte Barty nach dem Sieg in ihrem Interview auf dem Platz.

"Ich habe viel mit ihr gespielt, ich habe mit ihr trainiert, alle Aussies zu Hause sind stolz auf sie und es war (...) schön, heute mit ihr den Platz zu teilen.

"Das ist ein wahrgewordener Traum. Ich weiß, dass man das oft hört, aber das ist mein Traum und ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, das auszuleben, was ich liebe, und heute Nachmittag war es nicht anders."

Barty will die erste Wimbledon-Siegerin im Dameneinzel seit Evonne Goolagong im Jahr 1980 werden, und obwohl sie die French Open im vergangenen Monat verletzungsbedingt absagen musste, sieht es so aus, als ob sie in diesem Jahr eine gute Chance hätte.

Der einzige Grand-Slam-Titel der 25-Jährigen wurde 2019 in Roland Garros errungen, aber da viele der großen Namen des Sports nicht mehr in der Auslosung sind, scheint Wimbledon in diesem Jahr eine gute Chance zu sein, ihre Bilanz zu erweitern.

Barty wird in der Runde der letzten Vier auf Angelique Kerber treffen, nachdem die Deutsche am Dienstag Karolina Muchova mit 6:2 und 6:3 besiegt hat.

"Ich liebe dieses Match-up. Sie kennt sich auf diesem Platz aus, und ich weiß, dass ich gut spielen muss, um in diesem Match eine Chance zu haben", fügte Barty hinzu.

Unterdessen schlug Aryna Sabalenka am Dienstag Ons Jabeur und erreichte damit ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale. Jabeur war die erste Araberin, die in Wimbledon das Viertelfinale erreicht hatte, scheiterte aber an Sabalenka, die sie mit 6:4, 6:3 besiegte und damit erneut Geschichte schrieb.

Sabalenka wird nun gegen Karolína Pliskova um den Einzug ins Finale kämpfen, nachdem die Tschechin durch ihren Sieg über Viktorija Golubic ebenfalls ihr erstes Halbfinale in Wimbledon erreicht hat.

