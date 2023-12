Höhepunkte der Geschichte

Arthur Ashe: Die größte schwarze Ikone des US-Sports?

Arthur Ashe gewann drei Grand-Slam-Titel

Erster Afroamerikaner, dem das Kunststück gelang, einen Slam zu gewinnen

Starb 1993 im Alter von 49 Jahren an einer AIDS-Erkrankung, die auf eine infizierte Bluttransfusion zurückzuführen war

Stadionplatz in Flushing Meadows ihm zu Ehren benannt

Der Hauptplatz des Stadions in Flushing Meadows, wo die US Open ausgetragen werden, ist nach ihm benannt, eine beeindruckende Ashe-Statue ziert das Gelände, und der Arthur Ashe Kids' Day ist eine glanzvolle jährliche Feier, mit der die zweiwöchige Vorbereitung auf das letzte Grand Slam-Turnier der Saison beginnt.

Michelle Obama war 2013 der Ehrengast, während Bradley Cooper, Carmelo Anthony, Justin Bieber und Will Ferrell im Laufe der Jahre zu einer vielseitigen Liste von Berühmtheiten gehörten.

Jeanne Moutoussamy Ashe, die Witwe von Arthur Ashe, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass das Andenken ihres verstorbenen Mannes über Generationen hinweg bewahrt wird, und die Unterstützung durch den Präsidenten ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

"Es macht mich sehr stolz, dass Arthurs Name für Kinder, die keine Ahnung haben, wer er ist, hochgehalten wird", sagte sie 2013 in der CNN-Sendung Open Court.

"Es war eine große Ehre. Ich bin in der South Side von Chicago geboren und aufgewachsen, genau wie Mrs. Obama, und es hat mir großen Spaß gemacht, hier neben ihr und ihren Töchtern zu sitzen.

"Und dass sie das Arthur Ashe Learning Center und Arthurs Erbe so sehr unterstützt. Ich glaube nicht, dass wir uns an diesem Tag eine bessere Situation hätten wünschen können, es war einfach wunderbar."

Moutoussamy Ashe tauschte ihre Erfahrungen mit dem ehemaligen amerikanischen Davis-Cup-Star James Blake aus, der sich 2013 aus der ATP-Tour zurückzog.

Blake erzählte ihr, dass Ashe sein Idol und seine Inspiration war, als er aufwuchs.

"Als Afroamerikaner, der Tennis spielt, hatte er einen großen Einfluss auf mich, und ich wollte in seine Fußstapfen treten, als jemand, der aufs College ging und gebildet war und einen so großen Einfluss auf die Welt hatte", sagte er.

Der Einfluss, von dem Blake spricht, ging weit über die engen Grenzen des Profisports hinaus.

Ashe sagte einmal berühmt: "Ich möchte nicht für meine Leistungen im Tennis in Erinnerung bleiben", und Moutoussamy Ashe hat ihr Bestes getan, um seinen Wunsch zu unterstützen.

"Das Tennisspiel gab ihm eine Plattform, um über die Themen zu sprechen, die ihm so sehr am Herzen lagen", sagte sie.

"Ich denke, er war ein Vorbild für viele Kinder, und deshalb ist es heute so wichtig, sein Vermächtnis zu fördern.

"Wir wollen nicht, dass eine ganze Generation von Kindern heute und die kommenden Generationen nicht wissen, dass er mehr war als ein Tennisspieler.

Der 1943 geborene Ashe wuchs im von Rassentrennung geprägten Süden in Richmond, Virginia, auf und erprobte sein Tennistalent zunächst auf einem den Schwarzen vorbehaltenen Spielplatz in der Stadt.

Er entwickelte sein Talent in der High School und erhielt 1963 ein Tennisstipendium für die University of California, Los Angeles (UCLA), wo er als erster Afroamerikaner die Vereinigten Staaten im Davis Cup vertrat.

Als Mitglied des Reserve Officers Training Corp (ROTC) wurde Ashe schließlich zum Militärdienst verpflichtet und verbrachte drei Jahre an der Militärakademie der Vereinigten Staaten in West Point, wo er bis zum Rang eines Second Lieutenant aufstieg.

Ashe war noch Offizier, als er 1968 seinen ersten Grand-Slam-Titel bei den US Open gewann, dem ersten Turnier der Open-Ära, an dem auch Profis teilnehmen durften.

"Er war nicht nur der erste afroamerikanische Mann, der die US Open gewann, sondern auch der erste Amerikaner, der die US Open gewann, denn die US Open wurden erst 1968 eingeführt", betont Moutoussamy Ashe.

Ashe wurde 1969 aus der Armee entlassen und wurde, nachdem er 1970 bei den Australian Open seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, Profi.

Als prominenter Unterstützer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wurden Ashes politische Prinzipien auf die Probe gestellt, als ihm die Apartheid-Regierung Südafrikas ein Visum verweigerte, um an den nationalen Open im selben Jahr teilzunehmen.

Ashe setzte sich für den Ausschluss Südafrikas aus dem Internationalen Tennisverband ein, doch obwohl seine Forderungen nicht erfüllt wurden, erhielt er schließlich ein Visum, um als erster Schwarzer an den South African Open 1973 teilzunehmen.

Ashe sprach sich weiterhin gegen das Apartheidregime aus, und nachdem Nelson Mandela nach 27 Jahren Haft entlassen worden war, kehrte der Tennisstar 1991 als Mitglied einer 31-köpfigen Delegation nach Südafrika zurück, um die tiefgreifenden politischen Veränderungen im Land zu beobachten.

Er traf Mandela mehrere Male und bemerkte bescheiden: "Verglichen mit Mandelas Aufopferung war mein eigenes Leben fast schon ein Akt der Selbstverliebtheit. Wenn ich an ihn denke, erscheinen mir meine eigenen politischen Bemühungen mickrig".

Doch andere sind anderer Meinung. Andrew Young, der ehemalige Botschafter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, sagte einmal über Ashe: "Er nahm die Last der Rasse und trug sie wie einen Mantel der Würde."

Young, ein Pastor, der sich in einen führenden Politiker verwandelt hatte, leitete 1977 die Hochzeit von Ashe und Jeanne, nachdem sie sich nur sechs Monate zuvor bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennen gelernt hatten, an der Moutoussamy Ashe als Fotograf teilnahm.

Zu diesem Zeitpunkt war Ashe bereits dreimaliger Grand-Slam-Champion im Einzel, nachdem er 1975 in einem epischen Wimbledon-Finale den topgesetzten Jimmy Connors geschockt hatte, doch es sollte sein letztes sein, da Verletzungen und schließlich Krankheit ihren Tribut forderten.

Die Welt war geschockt, als der superfitte Ashe 1979 einen Herzinfarkt erlitt und sich einer Bypass-Operation unterzog.

Er war im Begriff, auf die Tennistour zurückzukehren, als weitere Komplikationen auftraten und er gezwungen war, seinen Rücktritt bekannt zu geben, was er in typisch anspruchsvoller Weise tat.

"Er hatte etwa 30 Briefe, die er einzeln an Leute geschrieben hatte, Verträge, die er hatte, Versprechen und Verpflichtungen, die er Leuten gegenüber hatte, er schrieb sie einfach persönlich an und sagte: 'Ich gehe in den Ruhestand und ich möchte, dass ihr die Ersten seid, die es erfahren'", erinnert sich Moutoussamy Ashe.

Im Ruhestand übernahm er das Amt des Kapitäns des Davis-Cup-Teams der Vereinigten Staaten, musste sich aber 1983 in New York einer zweiten Herzoperation unterziehen.

Es wird angenommen, dass sich Ashe während dieser Operation durch infizierte Bluttransfusionen mit dem HIV-Virus infiziert hat.

Von der Diagnose erfuhr er 1988 nach einer weiteren Gesundheitsproblematik, aber zum Wohle ihrer zweijährigen Adoptivtochter Camera hielten Ashe und seine Frau die Krankheit geheim.

Erst 1992 sah er sich gezwungen, an die Öffentlichkeit zu gehen, und begann, getreu seinen Idealen, eine Kampagne, um Mythen über AIDS und die Art der Ansteckung zu entlarven.

Er gründete die Arthur Ashe Foundation for the Defeat of Aids (Arthur Ashe Stiftung zur Bekämpfung von Aids), um auf der Arbeit eines Instituts aufzubauen, das er zur Förderung der öffentlichen Gesundheit eingerichtet hatte.

Kurz vor seinem Tod am 6. Februar 1993 an einer AIDS-bedingten Lungenentzündung stellte Ashe seine Memoiren "Days of Grace" fertig.

Für Blake war das Buch eine Inspiration. "Sobald ich 'Days of Grace' gelesen hatte, war es immer meine Antwort auf die Frage, was Ihr Lieblingsbuch aller Zeiten ist", sagte er zu Moutoussamy Ashe.

Young nahm an der Beerdigung von Ashe in Richmond teil, an der Tausende von Trauernden teilnahmen. Er wurde neben seiner Mutter Mattie begraben, die 1950 starb, als er gerade sechs Jahre alt war.

Später, im Jahr seines Todes, wurde Ashe von Präsident Bill Clinton posthum mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.

Für seine Witwe, die seine Fackel nun schon so viele Jahre trägt, ist sein Einfluss auf die Gesellschaft und die jüngere Generation besonders wichtig.

"Ich glaube, wenn Arthur heute hier wäre, würde er den Tennissport an der Basis fördern und die Metapher aufstellen, dass Tennis nicht nur ein Sport ist, sondern vor allem ein Beruf, mit dem man ein College-Stipendium bekommen kann, um die Schule zu absolvieren", sagte sie.

Andere wie Blake und Mal Washington traten auf der männlichen Seite des Tennissports in die Fußstapfen von Ashe, aber Moutoussamy Ashe ist ebenso begeistert von dem Einfluss, den die Williams-Schwestern auf den afroamerikanischen Sport hatten.

"Venus und Serena, ich bin so stolz auf das, was sie beide tun. Venus hat ihre Herausforderungen, aber sie bringt ihr Leben voran und bleibt dem Tennissport treu, wann immer sie kann.

"Serena war in Topform, nicht nur im Tennis, sondern auch als Mensch während dieser US Open", fügte sie mit Blick auf den 17. Grand-Slam-Titel der Weltranglistenersten hinzu.

Moutoussamy Ashe hofft, dass das Arthur Ashe Learning Center, das eine Fülle ihrer eigenen Fotos und Erinnerungsstücke enthält, die sie im Laufe seines Lebens gesammelt hat, ein dauerhaftes Zuhause finden wird.

"Es ist wirklich wichtig, dass nicht nur die heutige Generation, sondern auch künftige Generationen ihn als mehr als nur einen Sportler, als mehr als nur einen Patienten, als mehr als nur einen Studenten und einen Trainer verstehen.

"Dass sie verstehen, wie wichtig es ist, ein vielseitiger Mensch zu sein, dass man vielleicht kein großer Champion ist, aber wenn man ein vielseitiger Mensch ist, dann kann man so ziemlich alles tun, um im Leben erfolgreich zu sein."

Ashe selbst ist das perfekte Beispiel dafür, denn er kämpfte mit seiner bescheidenen Herkunft und den unterschwelligen Vorurteilen, um die höchste Ehre zu erlangen, die einem Menschen in den Vereinigten Staaten zuteil werden kann.

"Rassismus ist keine Entschuldigung dafür, dass man nicht sein Bestes gibt", sagte Ashe, und er legt ein beredtes Zeugnis für die Wahrheit seiner Worte ab.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com