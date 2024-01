Arsenals Warten auf die Champions-League-Rückkehr wird nach dem "Desaster" gegen Newcastle weitergehen

Was die Fans von Arsenal wirklich schmerzt, ist die Tatsache, dass sich der Verein vor diesen beiden Spielen anschickte, die Rückkehr an die Spitze des europäischen Fußballs zu verkünden.

Die 0:2-Niederlage im St. James' Park - eine Leistung, die Mittelfeldspieler Granit Xhaka als "Katastrophe" bezeichnete - versetzte Arsenals Chancen auf einen Platz unter den ersten Vier der Premier League einen herben Rückschlag, da die Gunners bei noch einem ausstehenden Spiel zwei Punkte hinter Tottenham liegen.

Um den vierten Platz zurückzuerobern und sich für die Champions League zu qualifizieren, muss Arsenal am Sonntag gegen Everton gewinnen und hoffen, dass Schlusslicht Norwich, das seit sechs Premier-League-Spielen nicht mehr gewonnen hat, gegen Tottenham einen unwahrscheinlichen Sieg landen kann.

Doch so wie es aussieht, wird die glanzlose Niederlage vom Montag teuer zu stehen kommen.

"Wenn jemand nicht bereit für dieses Spiel ist, sollte er zu Hause bleiben", so Xhakas vernichtende Einschätzung der Leistung seiner Mannschaft gegen Newcastle.

"Wenn du nicht bereit dafür bist, wenn du nervös bist, dann bleib auf der Bank oder bleib zu Hause, komm nicht hierher", sagte er gegenüber Sky Sports. "Wir brauchen Leute, die den Mut haben - tut mir leid, das zu sagen - hierher zu kommen und zu spielen, denn wir wissen, dass dieses Spiel vielleicht eines der wichtigsten Spiele für uns ist."

Newcastle, für das es nur darum ging, den Platz im Mittelfeld der Tabelle zu festigen, dominierte die Begegnung und hätte schon zur Halbzeit in Führung gehen müssen - die beste Chance hatte Allan Saint-Maximin nach einem schönen Pass von Takehiro Tomiyasu.

In der zweiten Halbzeit gingen die Gastgeber nach 10 Minuten in Führung, als Ben White eine Flanke von Joelinton ins eigene Netz abfälschte.

Dieser Treffer beflügelte Arsenal kaum, denn die Angriffswellen von Newcastle gingen weiter, und Callum Wilson hatte mehrere Chancen, darunter ein gewagter Versuch, Aaron Ramsdale aus der Distanz zu überlisten.

Doch Bruno Guimarães war es, der fünf Minuten vor Schluss, nachdem Wilson von Ramsdale am Torschuss gehindert worden war, den zweiten Treffer für Newcastle erzielte und Arsenal nach der Niederlage gegen Tottenham in der vergangenen Woche zur zweiten Niederlage in Folge verdammte.

"Newcastle war von Anfang bis Ende in allen Bereichen 100 Mal besser als wir, und das ist schwer zu akzeptieren", sagte Arsenals Trainer Mikel Arteta.

"Aber man muss es akzeptieren, und das ist die Realität dessen, was heute auf dem Platz passiert ist ... Wir sind nicht angetreten, wir sind nie ins Spiel gekommen, wir haben uns selbst immer wieder in Schwierigkeiten gebracht, wir haben jeden Zweikampf verloren.

"Wir waren in jeder Hinsicht zweitklassig und Newcastle hat das Spiel völlig verdient gewonnen, wahrscheinlich auch mit einem größeren Vorsprung."

Das Ergebnis bedeutet, dass Arsenal in der nächsten Saison wahrscheinlich in der Europa League antreten wird. Der zweithöchste europäische Wettbewerb bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich - nämlich an einem Donnerstag nach Europa zu reisen und am Wochenende zu einem Premier League-Spiel zurückzukehren.

Das könnte für Arteta schwierig werden, da seine Mannschaft während der Saison mit einem Mangel an Kadertiefe zu kämpfen hatte.

"Das Team, das wir aufbauen konnten, ist das, was wir aufbauen konnten, und es ist das Team, das uns bis hierher gebracht hat", meinte der Trainer nach der Niederlage am Montag.

Mittelfeldspieler Thomas Partey fehlt seit Arsenals Niederlage gegen Crystal Palace Anfang April, während sich Linksverteidiger Kieran Tierney nach einer Knieoperation im vergangenen Monat erholt.

Diese Verletzungen - in Verbindung mit der Entscheidung, im Januar keine neuen Spieler zu verpflichten - könnten zu Arsenals Niederlage beigetragen haben, während Disziplinlosigkeiten ebenfalls ein Problem darstellten.

Im August wurde Xhaka in der ersten Halbzeit gegen Manchester City die Rote Karte gezeigt, woraufhin Arsenal das Spiel mit 0:5 verlor.

Im Rückspiel im Emirates Stadium wurde Verteidiger Gabriel kurz vor der Pause beim Stand von 1:1 des Feldes verwiesen, als Arsenal das Spiel dominierte. City siegte mit 2:1 und erzielte in der Nachspielzeit den zweiten Treffer.

Und bei der 0:3-Niederlage gegen Tottenham in der vergangenen Woche wurde Rob Holding nach 30 Minuten mit einer roten Karte bestraft.

Nichtsdestotrotz gibt es in dieser Saison auch Anzeichen für Optimismus bei den Anhängern.

Vor der Niederlage gegen Tottenham gab es eine Serie von vier Siegen in Folge, darunter Siege gegen Chelsea, Manchester United und West Ham, und dies wird Arsenals höchste Platzierung in der Liga unter Arteta sein.

Auch wenn die junge Mannschaft in den letzten neun Monaten mehrmals über sich hinausgewachsen ist, werden die Fans nicht vergessen, was möglich gewesen wäre: die erste Teilnahme an der Champions League seit der Saison 2016/17.

"Technisch gesehen ist es noch nicht vorbei, wir können es immer noch schaffen, aber wir haben zwei große Chancen verpasst, um uns in eine gute Position zu bringen", sagte Flügelspieler Bukayo Saka.

"Es ist einfach eine Schande."

