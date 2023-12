Sportpolitik - Anwälte vor EuGH-Urteil: Wahrscheinlich „Bosman hoch zehn“.

Der belgische Anwalt Jean-Louis Dupont, der 1995 als Vertreter von Jean-Marc Bosman Rechts- und Fußballgeschichte schrieb, glaubt, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit dem lang erwarteten Urteil zur Super League , eine Revolution ist möglich.

Dupont sagte gegenüber Times Online: „Das Urteil dürfte hoch zehn hoch Bosmans sein.“ Am Donnerstag wird der Europäische Gerichtshof über eine Klage von Real Madrid und dem FC Barcelona gegen den Monopol des kontinentaleuropäischen Verbandes UEFA entscheiden. Dieser Prozess könnte das Monopol des Verbandes brechen und zur Schaffung einer europäischen Super League führen.

„Diesmal geht es nicht um die Regulierung des Arbeitsmarktes, sondern um die Grundbedingungen für die Ausübung des Spiels auf dem Fußballmarkt“, sagte Dupont. Mitte der 1990er Jahre vertrat der Belgier seinen Landsmann und Profifußballer Bosman. Gemeinsam überzeugten sie den Europäischen Gerichtshof davon, Fußballern nach Ablauf ihrer Verträge einen kostenlosen Transfer zu ermöglichen. Das Urteil liberalisierte den Arbeitsmarkt im Profifußball. Seitdem haben die Spieler mehr Macht über ihre Arbeitgeber, die Vereine, erlangt.

Nun ist DuPont erneut mit von der Partie. Er vertritt Royal Antwerpen in einem zweiten Fall, der ebenfalls am Donnerstag entschieden wurde und in dem es ebenfalls um die Befugnisse der UEFA geht. Der belgische Verein klagt wegen der sogenannten Homegrown-Player-Regel, nach der mindestens acht Spieler einer Mannschaft vom Verein selbst trainiert werden müssen. Die Urteilsverkündung wird für Donnerstag um 9.30 Uhr erwartet.

Quelle: www.stern.de