Antonio Brown, ehemaliger Receiver der Tampa Bay Buccaneers, sagt, das Team habe versucht, ihm 200.000 Dollar zu zahlen, damit er sich psychologisch behandeln lässt

Wochen nachdem er mitten im Spiel der Bucs gegen die New York Jets sein Trikot und seine Schulterpolster ausgezogen, der Menge zugewunken und das Spielfeld verlassen hatte, sagte Brown, das Team habe versucht, ihn ins Irrenhaus" zu schicken.

"Diese Jungs von den Tampa Bay Bucs haben versucht, eine Vereinbarung mit mir zu treffen, mir 200.000 Dollar zu geben, damit ich ins Irrenhaus gehe, damit diese Jungs so tun können, als wüssten sie, wovon sie reden", sagte Brown in der ersten Staffel von HBOs "Real Sports with Bryant Gumbel", die am Dienstag ausgestrahlt wurde.

Browns Anwalt Sean Burstyn erklärte: "Das Angebot war, dass Antonio im Grunde an der Seitenlinie sitzt, auf eine Liste geht und sich zu einer Art intensiver psychischer Behandlung verpflichtet, und uns wurde vom General Manager zweimal ausdrücklich schriftlich gesagt: 'Drehen Sie das nicht anders herum.'"

Burstyn fügte hinzu: "In dem Maße, in dem irgendetwas davon aus einer Drehung kommt, dass Antonio eine spontane psychische Episode hatte, ist es nachtragend und verletzend und es ist ein Bärendienst für Menschen, die unter psychischen Problemen leiden. Wir alle haben unsere Schwierigkeiten."

Auf die Frage von Gumbel, ob Brown glaube, dass er psychische Hilfe brauche, antwortete Brown: "Ich habe mentalen Reichtum. Ich weiß, dass viele Leute mich vielleicht nicht verstehen, nicht wissen, wie ich die Dinge sehe oder wie ich auf emotionale Dinge reagiere, aber es liegt nicht an ihnen, mich zu verstehen.

"Ich habe eine wunderbare Familie, Kinder und Menschen auf der ganzen Welt, die zu mir aufschauen. Und es gibt keinen Grund, warum ich jetzt in dieser Lage bin."

Brown hatte zuvor in einer Erklärung erklärt, er habe das Spiel wegen einer Knöchelverletzung verlassen. Er sagte, das Team habe von seiner Verletzung gewusst, was die Bucs bestritten haben.

Brown sagte Gumbel auch, dass Cheftrainer Bruce Arians lügt, wenn er sagt, dass er nicht über Browns verletzten Knöchel während des Jets-Spiels informiert wurde.

Auf die Frage nach den Anschuldigungen verwies das Team gegenüber CNN auf frühere Erklärungen zu Brown, in denen die Zahlung für die psychologische Behandlung nicht erwähnt wurde.

Brown wurde von den Bucs kurz nach dem Vorfall entlassen.

In den Tagen nach dem Vorfall behauptete Arians, Brown habe das Spielfeld verlassen, weil er wütend war, weil er den Ball nicht genug in die Augen bekam. Brown hat diese Behauptungen jedoch bestritten.

"Ich mache mir keine Sorgen um den Ball", sagte Brown. "Tom Brady ist mein Mann. Er ist der Grund, warum ich bei Tampa Bay bin, also weiß ich, dass ich den Ball bekommen werde."

Quelle: edition.cnn.com