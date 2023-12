Höhepunkte der Geschichte

Andy Murray zieht sich in Brisbane zurück und befürchtet eine Hüftoperation

Murray zieht sich vom Brisbane International zurück

Neue Verletzungsprobleme bei Djokovic

Australian Open beginnen am 15. Januar

Der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray, der seit Juli verletzungsbedingt nicht mehr gespielt hat, hat seine Teilnahme an den Brisbane International in dieser Woche wegen langfristiger Probleme mit seiner rechten Hüfte zurückgezogen und erklärt, er müsse möglicherweise operiert werden.

Da die Australian Open am 15. Januar beginnen, lässt der Rückzug des Briten aus Brisbane Zweifel an der Teilnahme des 30-Jährigen am ersten großen Turnier des Jahres aufkommen, bei dem er bereits fünfmal Zweiter wurde.

In einem ausführlichen Post auf seiner Instagram-Seite erklärte Murray, dass er in den nächsten Tagen in Australien bleiben und am Wochenende entscheiden werde, ob er Down Under bleibt oder nach Großbritannien zurückkehrt.

"Kurzfristig werde ich die nächsten Tage in Australien bleiben, um zu sehen, ob sich meine Hüfte etwas beruhigt, und ich werde am Wochenende entscheiden, ob ich hier bleibe oder nach Hause fliege, um zu beurteilen, was ich als nächstes mache", sagte er.

READ: 2018 - Das Jahr der Comebacks

READ: Serena steht vor einem wahrscheinlichen Comeback bei den Australian Open

Novak Djokovic, der 12 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, fehlte ebenfalls in der zweiten Hälfte der Tour im vergangenen Jahr und hat sein Comeback ebenfalls verschoben, da er letzte Woche sagte, er habe "Schmerzen" in seinem rechten Ellbogen.

Unterdessen hat der Weltranglistenerste Rafael Nadal angekündigt, dass er nächste Woche bei einem Turnier in Melbourne in den Tennissport zurückkehren wird, nachdem er wegen einer Knieverletzung von den World Tour Finals im November zurückgetreten war.

Der Spanier hatte letzte Woche seine Teilnahme am Brisbane International mit der Begründung zurückgezogen, er sei "nach der langen Saison im letzten Jahr noch nicht bereit", erklärte aber, er wolle bei den Australian Open antreten.

Stan Wawrinka (Knie), Milos Raonic (Handgelenk) und Kei Nishikori (Handgelenk) sind weitere große Namen, die sich bemühen, ihre Verletzungssorgen vor Beginn der Australian Open zu überwinden.

Wer sind Ihre Favoriten für die Australian Open bei den Männern und Frauen? Sagen Sie Ihre Meinung auf unserer Facebook-Seite.

Schwierige Zeit" für Murray

Murray, der inzwischen auf Platz 16 der Weltrangliste steht, versuchte im August bei den US Open sein Comeback, sagte aber zwei Tage vor Turnierbeginn ab und trat seither nur noch auf Turnieren auf.

"Ich mache seit langem eine wirklich schwierige Phase mit meiner Hüfte durch und habe mich von mehreren Hüftspezialisten beraten lassen", schrieb er auf Instagram.

"Nachdem man mir empfohlen hat, meine Hüfte seit den US Open konservativ zu behandeln, habe ich alles getan, was man von mir in Bezug auf die Reha verlangt hat, und extrem hart gearbeitet, um wieder auf dem Platz zu stehen und zu spielen.

"Nachdem ich hier in Brisbane mit einigen Topspielern Trainingssätze gespielt habe, hat das leider noch nicht dazu geführt, dass ich das Niveau erreicht habe, das ich gerne hätte. Natürlich ist es eine Möglichkeit, die Reha fortzusetzen und meiner Hüfte mehr Zeit zur Genesung zu geben.

"Eine Operation ist auch eine Möglichkeit, aber die Erfolgsaussichten sind nicht so hoch, wie ich es mir wünschen würde, und deshalb ist dies meine zweite Option. Das ist jedoch etwas, das ich vielleicht in Betracht ziehen muss, aber ich hoffe nicht."

Muguruza zieht sich zurück, Serena kehrt zurück

Bei den Frauen in Brisbane musste Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza aufgeben, nachdem sie während ihres Spiels gegen Aleksandraw Krunic aus Serbien mit schweren Krämpfen zusammengebrochen war.

Aber 2018 wird die 23-fache Grand-Slam-Championesse Serena Williams zurückkehren, die am Wochenende bei der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi auf den Tennisplatz zurückkehrte, weniger als vier Monate nachdem sie Mutter geworden war.

"Es ist wirklich schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Es ist das erste Mal, dass ich in Abu Dhabi spiele ... die ersten Matches sind immer unglaublich schwer, aber es war toll und ich bin froh, dass ich es hier geschafft habe", sagte Williams nach ihrer 6:2, 3:6, 10:5-Niederlage gegen Jelena Ostapenko.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Berichte und Reportagen

Williams, derzeit die Nummer 22 der Weltrangliste, ist angetreten, um ihren Titel bei den Australian Open zu verteidigen.

Mit ihrem 24. Grand-Slam-Titel würde Williams mit der umstrittenen Australierin Margaret Court gleichziehen und die Führung bei den Grand-Slam-Turnieren aller Zeiten übernehmen, egal ob bei Frauen oder Männern.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com