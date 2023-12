Höhepunkte der Geschichte

Andy Murray wird an der Hüfte operiert und strebt Rückkehr nach Wimbledon an

Murray hat seit letztem Sommer nicht mehr gespielt

Schotte hat sich von den Australian Open zurückgezogen

Der ehemalige Weltranglistenerste hat drei Grand Slams gewonnen

Der 30-jährige Brite sagte, er sehe seiner Zukunft optimistisch entgegen und wolle nach der Operation an seiner rechten Hüfte durch Dr. John O'Donnell, einem der weltweit führenden Hüftchirurgen, im Juli in Wimbledon spielen.

"Heute wurde ich im St. Vincent Hospital in Melbourne erfolgreich an der rechten Hüfte operiert", schrieb der dreimalige Grand-Slam-Champion auf seiner Facebook-Seite .

"Ich freue mich darauf, während der Rasensaison wieder ins Wettkampftennis zurückzukehren. Vielen Dank an alle für die guten Wünsche und die Unterstützung in den letzten paar Tagen. Ich werde davon zurückkommen."

Murray, der derzeit auf Platz 19 der Weltrangliste steht, hat seit Juli 2017 keinen Wettkampf mehr bestritten. Der Schotte versuchte im August ein Comeback bei den US Open, sagte aber zwei Tage vor Beginn des Turniers ab, und letzte Woche zog er sich von den Australian Open zurück, die am 15. Januar beginnen.

Der zweifache Wimbledon-Champion schrieb letzte Woche auf Instagram, dass eine Operation seine "zweite Option" sei, weil "die Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang nicht so hoch sind, wie ich es mir wünschen würde."

Sein Zögern, sich operieren zu lassen, ist verständlich. Spieler, die sich in der Vergangenheit einer Hüftoperation unterzogen haben, wie z. B. die ehemaligen Weltranglistenersten Gustavo Kuerten und Lleyton Hewitt, haben sich schwer getan, ihre frühere Form wiederzuerlangen.

Der zweimalige Grand-Slam-Champion Hewitt erreichte nach seiner Operation im Jahr 2008 nicht mehr die letzten Runden der Grand-Slam-Turniere, während Kuerten nach seinem Eingriff im Jahr 2002 lediglich die dritte Runde der Australian Open erreichte.

Aber Murray, der von seinem Krankenhausbett aus mit britischen Tennisreportern sprach, sagte, er sei "noch nicht fertig mit dem Tennisspielen".

"Ich werde wieder auf höchstem Niveau spielen", fügte er hinzu und verriet, dass er seit 2008, als seine Hüfte zum ersten Mal Probleme machte, mit O'Donnell in Kontakt steht.

"Ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft angeht - der Chirurg ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der Operation.

Der Brite sagte, dass er innerhalb von zwei Wochen wieder fit genug sein sollte, um nach Großbritannien zurückzufliegen, und dass ihm ein Richtwert von 14 Wochen für eine Rückkehr gegeben wurde.

"Mein Plan ist es, um die Rasensaison herum wieder zu spielen - möglicherweise sogar früher. Ich werde mir Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass die Reha ordnungsgemäß durchgeführt wird und die Operation so erfolgreich wie möglich verläuft.

Bis zum diesjährigen Wimbledon-Turnier wird Murray fast ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt sein. Sein letztes Spiel bestritt er am 12. Juli 2017, als er in Wimbledon im Viertelfinale gegen Sam Querrey ausschied.

Der zweifache Familienvater sagte gegenüber Reportern, dass der Wunsch, dass seine älteste Tochter, die nächsten Monat zwei Jahre alt wird, ihn spielen sieht, seine Motivation war, an die Spitze seines Sports zurückzukehren.

"Eines der Dinge, die ich gerne tun würde, ist, so lange zu spielen, bis meine älteste Tochter in der Lage ist, mir zuzusehen und ein kleines Verständnis dafür zu haben, was ich für meinen Lebensunterhalt getan habe", sagte er laut The Independent.

"Das ist etwas, das ich wirklich tun wollte. Das ist eines der Dinge, die mich motiviert haben, weiter zu spielen."

