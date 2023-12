Andy Murray verliert Australian Open-Krimi gegen Roberto Bautista Agut

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger, der von Hüftproblemen geplagt wird, kündigte am Freitag an, dass er den Sport in diesem Jahr wegen seiner Schmerzen aufgeben werde.

Doch nach seiner Erstrunden-Niederlage öffnete Murray, der nach 18 Monaten Verletzungspech auf Platz 229 der Weltrangliste abgerutscht ist, die Tür für eine mögliche Rückkehr nach Australien, indem er sagte, er würde "alles tun", um wieder bei einem Turnier zu spielen, das er noch nie gewonnen hat.

Murray schien am Montag kurz vor dem Aus zu stehen, als er gegen den hartnäckigen Spanier einen Zwei-Satz-Rückstand aufholte, doch der 31-Jährige trotzte den Schmerzen und begeisterte das Publikum in Melbourne mit einem außergewöhnlichen Comeback, das das Match in einen entscheidenden fünften Satz brachte, bevor er eine heldenhafte 6:4 6:4 6:7 (5:7) 6:7 (4:7) 6:2-Niederlage erlitt.

Die Aufholjagd im dritten und vierten Satz forderte ihren Tribut von dem Schotten, denn Bautista Agut gelang im letzten Satz zwei Breaks und sicherte sich damit den ersten Sieg seiner Karriere gegen Murray. Der Spanier hatte zuvor noch nie einen Satz gegen die ehemalige Nummer 1 der Welt gewonnen.

Der epische Abschied von Andy Murray bei den Australian Open

Noch nicht fertig?

Ein kränkelnder Murray sagte am Freitag, er wolle sich im Juli in Wimbledon verabschieden, wo er 2013 Geschichte schrieb, indem er die 77-jährige Durststrecke der Briten bei den Männern beendete.

Im Gespräch mit dem Interviewer Mark Petchey - einem seiner ersten Trainer - nach dem Marathon am Montag schloss Murray jedoch nicht aus, noch einmal bei den Australian Open anzutreten, erklärte aber auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er zwei Möglichkeiten habe.

Wenn Murray nach Melbourne zurückkehren wolle, müsse er sich erneut einer größeren Operation an der rechten Hüfte unterziehen, und selbst dann gäbe es keine Garantie, dass er auf dem Niveau spielen könne, das er in den letzten zehn Jahren gewohnt war. Er sagte, er werde "wahrscheinlich in der nächsten Woche oder so" eine Entscheidung treffen.

"Eine Möglichkeit wäre, die nächsten viereinhalb Monate zu pausieren, dann wieder aufzubauen und Wimbledon zu spielen", sagte er. "Ich meine, ich habe wirklich Probleme. Ich kann im Moment überhaupt nicht richtig laufen."

Er fuhr fort: "Nach einer solchen Operation gibt es absolut keine Garantie, dass ich wieder spielen kann. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Es ist eine wirklich große Operation.

"Aber es besteht die Möglichkeit, denn es gab schon andere, die das gemacht haben. Bob Bryan macht es gerade", fügte er hinzu und verwies auf den legendären Doppelspezialisten. "Einige andere Athleten haben es auch schon probiert. Aber, wie ich schon sagte, es gibt keine Garantien. Das ist die Entscheidung, die ich treffen muss, die Möglichkeit, durch die Operation kein einziges Spiel mehr zu bestreiten.

"Wenn ich mich der Operation unterziehe und mich nicht gut davon erhole, werde ich nicht mehr spielen. Dessen bin ich mir bewusst. Das ist die Entscheidung, die ich treffen muss.

"Es wird meine Lebensqualität verbessern, ich werde weniger Schmerzen haben, wenn ich ganz normale Dinge tue, wie herumlaufen und Schuhe und Socken anziehen.

"Wenn heute [Montag] mein letztes Spiel war, dann war das ein großartiger Abschluss. Das ist etwas, das ich wahrscheinlich in Betracht ziehen werde.

"Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Ich habe buchstäblich alles gegeben auf dem Platz, habe so gut gekämpft, wie ich konnte, und habe viel besser gespielt, als ich es hätte tun sollen, wenn ich nicht so viel trainieren und üben könnte. Ich hätte kein Problem damit, wenn dies mein letztes Match wäre."

Sollte der fünfmalige Finalist des Turniers in Melbourne zurückkehren, wäre ein Video-Tribut mit seinen "Big Four"-Kollegen Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic sowie den ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki und Karolina Pliskova wohl etwas verfrüht. Das wird nur die Zeit zeigen.

"Du hast Schottland stolz gemacht, du hast Großbritannien stolz gemacht, du bist ein Sir. Wer kann das schon sagen?" sagte Federer in der Laudatio und bezog sich dabei auf Murray, der 2016 zum Ritter geschlagen wurde.

Djokovic, der Mann, der Murray im Wimbledon-Finale 2013 geschlagen hatte, fügte hinzu: "Danke, dass du immer dein Herz und jeden einzelnen Tropfen Energie auf dem Platz gelassen hast."

READ: Andy Murray, der feministische Champion

Frühe Sorgen für Murray

Nur wenige hätten vorhergesagt, dass dieses Erstrundenmatch vier Stunden und neun Minuten dauern würde, als Bautista Agut in einem Kampf, den Murray als "unglaublich" bezeichnete, eine Zwei-Satz-Führung erlangte.

Körperlich gab es erste Anzeichen einer Verbesserung seiner Kondition gegen Bautista Agut.

Bautista Agut schlug allerdings seinen Jugendfreund und Weltranglistenersten Djokovic auf dem Weg zu seinem neunten Titel in diesem Monat in Doha.

In einem hart umkämpften ersten Satz, in dem der Schotte mit seiner Aufschlagquote zu kämpfen hatte, gelang Bautista Agut das Break zum 5:4, nachdem er im vorherigen Spiel einen Breakball abgewehrt hatte.

Der zweite Satz endete mit dem gleichen Ergebnis, wobei Murray sichtlich zu kämpfen begann. Er bekam keinen Auftrieb bei seinen Grundschlägen, was zu einer Flut von Fehlern am Netz führte.

Murray hatte jedoch etwas zu jubeln - wie auch die überwältigende Mehrheit der Fans, die ihn in der Melbourne Arena unterstützten - als er seine großartige Deckung unter Beweis stellte, indem er einen Rückhand-Winner nach einer angewinkelten Rückhand von Bautista Agut zum 2:2 im dritten Satz versenkte.

Es war ein entscheidender Punkt, der das Spiel drehte.

Der Brite brach in Begeisterungsstürme aus, und das Publikum - darunter auch die Mutter des Schotten, Judy, und sein Bruder Jamie - spendete ihm stehende Ovationen. Murrays zweiter Wind hatte alle an diesem schwülen Tag beflügelt.

Murray reckte die Faust in die Höhe, als er beim Stand von 4:4 eine Breakchance mit einer Rückhand auf der Linie abwehrte und beim Stand von 5:4 sogar einen Satzball verwandelte. Nachdem er nach einem langen Schlagabtausch eine Vorhand verschlagen hatte, stöhnte das Publikum auf, aber er konnte den Tiebreak für sich entscheiden, was vor allem an seinem Aufschlag lag.

Während seine Aufschlagquote schwankte, schlug Murray in diesem Match 19 Asse.

Im vierten Satz ging das Comeback von Murray weiter. Beim Stand von 5:4 war Bautista Agut nur noch ein Spiel vom Einzug in die zweite Runde entfernt, doch ein Aufschlagspiel des zweimaligen Wimbledonsiegers brachte den Ausgleich und ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen.

Erzwingt einen fünften Satz

Murray ging mit 4:1 in Führung und behielt diese bei, wobei er mit lautem Gebrüll einen weiteren Tiebreak für sich entschied. Doch im fünften Durchgang schwächelte er, und obwohl er einen Matchball abwehrte, hatte er sichtlich Mühe, nachdem er so viel für den Matchausgleich gegeben hatte.

Beim Stand von 1:5 winkte er den Zuschauern zu und schien bei seinem Aufschlag den Tränen nahe zu sein.

Dann konnte er den Kampf vorübergehend verlängern, indem er in einem großartigen Ballwechsel einen Matchball mit einem kurzen Volley abwehrte, um sich selbst und das Publikum bei Laune zu halten.

Doch bei seinem zweiten Matchball schlug Bautista Agut eine Vorhand die Linie hinunter, um einen Fehler zu erzwingen.

"Heute war ein unglaublicher Abend", sagte Bautista Agut, der nun 3:20 gegen die sogenannten "Big Four" verloren hat.

"Andy verdient die Atmosphäre hier und all die Leute, die gekommen sind, um ihn zu sehen", fügte der 30-Jährige hinzu, der in der zweiten Runde den Großteil des Publikums wieder gegen sich haben wird, da er auf den Australier John Millman trifft.

"Ich möchte ihm zu allem gratulieren, was er für das Tennis getan hat."

Vielleicht kommt noch mehr von Murray, aber wenn dies das Ende ist, war es ein passender Abschluss für Murrays kämpferische, historische Karriere.

Quelle: edition.cnn.com