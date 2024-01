Andy Murray und Naomi Osaka beeindrucken beide bei den China Open

Murray holte in jedem Satz einen Breakrückstand auf und schlug den Weltranglisten-13. Matteo Berrettini - Halbfinalist bei den US Open im vergangenen Monat - mit 7:6 (7:2), 7:6 (9:7) und setzt damit sein Comeback im Einzel fort.

Der dreimalige Grand-Slam-Champion, der sich im Januar einer karriereschonenden Hüftoperation unterzog, gab im August in Cincinnati ein zaghaftes Comeback im Einzel, kam aber bei den vier bisherigen Turnieren nicht über das Achtelfinale hinaus.

Die an Nummer 4 gesetzte Osaka, die im vergangenen Monat einen Titel in ihrer Heimatstadt Osaka gewann, setzte sich in Peking mit 6:2 und 6:0 gegen die Qualifikantin Andrea Petkovic durch.

Mit dem 59-minütigen Sieg baute die 21-Jährige ihre Siegesserie auf sechs Matches aus.

Die ehemalige Nummer 1 der Welt schlug fünf Asse und 21 Winner auf dem Weg zu einem komfortablen Sieg, bei dem sie nur einen Breakball abwehren musste.

Die Japanerin nannte den Wechsel ihres Trainers als Hauptgrund für ihre Erfolgssträhne.

Osaka trennte sich nach den US Open von ihrem Trainer Jermaine Jenkins - der wiederum Sascha Baijin, den Mentor hinter ihren beiden Grand-Slam-Titeln, ablöste - und arbeitet nun mit ihrem Vater, Leonard François, zusammen.

"Es hat mich ein wenig zurückgeworfen, denn er war immer da, aber er stand meist im Schatten", sagte sie nach ihrem Sieg.

"Ich würde sagen, er ist die Person, die mein Spiel am besten kennt. Er ist sozusagen die Person, die die entscheidenden Worte kennt, ob gut oder schlecht."

Nach ihrem Sieg bei den Australian Open im Januar hat Osaka ein enttäuschendes Jahr hinter sich: Bei allen anderen Grand Slams schied sie vor dem Viertelfinale aus.

Die US-Open-Siegerin von 2018 wird in der dritten Runde entweder auf Alison Riske oder Ajla Tomljanovic treffen.

