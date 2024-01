Andy Murray kehrt bei den Australian Open zu einem Grand Slam zurück

Murray unterzog sich im Januar dieses Jahres einem zweiten Eingriff an der Hüfte, nachdem er in einer tränenreichen Pressekonferenz bei den Australian Open zugegeben hatte, dass er seit einiger Zeit unter erheblichen Schmerzen spielt und einen Rücktritt in Erwägung zieht.

Der dreimalige Grand-Slam-Champion, der einst neben Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic zu den "Big Four" des Tennissports zählte, kehrte im Juni in den Profibereich zurück und trat zunächst nur im Doppel an.

Bei den China Open in der vergangenen Woche erreichte der Schotte - die Nummer 289 der Weltrangliste - zum ersten Mal seit über einem Jahr das Viertelfinale im Einzel auf der ATP-Tour und unterlag dort dem späteren Turniersieger Dominic Thiem.

Am Dienstag trifft Murray in der zweiten Runde des Shanghai Masters auf den Italiener Fabio Fognini, nachdem er Juan Ignacio Londero besiegt und damit seinen ersten Masters-1000-Sieg seit mehr als zwei Jahren errungen hat.

Murray, der fünfmalige Australian-Open-Vizemeister, wird laut Tiley mit einer geschützten Position als Nr. 2 zurückkehren.

Der 32-Jährige gab im August in Cincinnati sein Einzel-Rückkehrspiel und verlor in der ersten Runde gegen den Franzosen Richard Gasquet.

Die US Open ließ er zugunsten der Rafa Nadal Open auf der zweitklassigen Challenger Tour aus, wo er sein erstes Einzelmatch seit der Operation gewann.

Murray wurde im Januar 2018 zum ersten Mal an der Hüfte operiert, kämpfte aber bei seiner Rückkehr in den Sport und zog sich im Laufe des Jahres von mehreren Turnieren zurück, um sich auf die Reha zu konzentrieren.

