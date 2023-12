Andy Murray: Der Sportstar, der zum Frauenheld wurde

Vier Monate vor seinem 32. Geburtstag hat der Schotte, der wohl größte Sportler Großbritanniens, unter Tränen zugegeben, dass die unaufhörlichen, pochenden Schmerzen in seiner Hüfte, die selbst das Anziehen seiner Socken zu einer Tortur machen, seinen Spielertagen ein vorzeitiges Ende bereiten werden. Das Erstrundenspiel bei den Australian Open am Montag gegen den Spanier Roberto Bautista Agut könnte sein letztes sein.

"Die Schmerzen sind zu groß", sagte der Brite, der in der Weltrangliste auf Platz 230 abgerutscht ist, am Freitag in einer emotionalen Pressekonferenz in Melbourne.

Er musste den Raum verlassen, um sich zu beruhigen, bevor er zurückkam, um zuzugeben, dass er "seit langer Zeit" zu kämpfen habe. Der 31-Jährige war Berichten zufolge nicht der einzige im Raum, der weinte. Auch einige Journalisten vergossen eine salzige Träne, denn vor ihnen stand ein Mann, der zwar Großes geleistet, sich aber als Mensch nicht verändert hatte, seit er als schlaksiger, begabter, behaarter Teenager zum ersten Mal auf der Tour der Männer auftauchte.

Witzig, ehrlich, fleissig, anständig - all das sind Adjektive, die in den letzten Stunden verwendet wurden, um den zweifachen Familienvater zu beschreiben.

Der grösste Einfluss steht noch bevor

Er kann auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken: drei Grand-Slam-Titel, der erste britische Sieger in Wimbledon seit 77 Jahren, 2016 von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen, 45 Titel, zwei olympische Goldmedaillen, mehr als 61 Millionen Dollar Preisgeld, Davis-Cup-Sieger. Ein unbestrittener Champion auf dem Platz, aber vielleicht ein noch größerer außerhalb.

Denn Murray wird auch als die einsame männliche Stimme in Erinnerung bleiben, die sich für die Gleichberechtigung in einem Sport einsetzte, in dem Sexismusvorwürfe fast so häufig sind wie die Absetzung der Trump-Regierung.

"Dein größter Einfluss auf die Welt wird vielleicht erst noch kommen", twitterte die Tennisgröße Billie Jean King dem Schotten. "Deine Stimme für die Gleichberechtigung wird zukünftige Generationen inspirieren."

Um sich vorstellen zu können, welchen Einfluss Murray ausüben könnte, sobald der Schmerz nachgelassen hat, muss man sich vor Augen führen, was die ehemalige Nummer 1 der Welt in einer goldenen Ära des Herrentennis gesagt und getan hat, als er auf dem Tennisberg stand.

Anfang 2012 war der Brite der erste Spieler, der einen ehemaligen Tennisstar als Trainer engagierte und Ivan Lendl in seinen Stab aufnahm. Andere folgten: Novak Djokovic holte Boris Becker, dann Andre Agassi; Roger Federer suchte sich Stefan Edberg.

Nachdem er die Ära der Super-Coaches eingeläutet hatte, wandte sich Murray an die ehemalige französische Nummer 1 bei den Damen, Amelie Mauresmo, und war damit der erste hochkarätige Tennisspieler, der eine Frau als Trainerin engagierte.

Die Einstellung von Mauresmo hat zwar keinen Trend ausgelöst, aber sie hat die Spielerin aufgeklärt. Die Aufmerksamkeit, die dem ehemaligen Wimbledon-Champion während der zweijährigen Zusammenarbeit zuteil wurde, kam für ihn überraschend. Das hat mir den Kopf geöffnet", sagte er.

"Sie wurde jedes Mal, wenn ich verlor, niedergemacht, was meine früheren Trainer nie erlebt haben", sagte Murray einmal über seine Zeit mit Mauresmo, einem zweifachen Grand-Slam-Champion.

In einem anderen Interview bemerkte er: "Die Menge an Kritik, die sie im Vergleich zu jedem anderen Trainer, mit dem ich je gearbeitet habe, bekommen hat, ist überhaupt nicht vergleichbar. Es hat mir sicherlich einige Dinge vor Augen geführt, über die ich mir nicht viele Gedanken gemacht habe."

Kampf für Gleichberechtigung in allen Sportarten

Murray war sich der Heimtücke der Frauenfeindlichkeit bewusst und meldete sich zu Wort, um Kritik zu üben und Gleichberechtigung zu fordern. Er schrieb einen Essay für die BBC über die Bedeutung der Gleichstellung der Geschlechter in allen Sportarten. Er wurde ein Feminist.

Dass er der einzige männliche Spitzenspieler war, der bereit war, sich an der Diskussion zu beteiligen, und dass es eines berühmten Mannes bedurfte, der auf Vorurteile hinwies, damit die Botschaft lauter wurde, unterstreicht, wie viel im Sport und in der Gesellschaft noch zu tun ist, bevor die Gleichstellung erreicht ist.

"Ein bisschen", antwortete Murray, als er letztes Jahr in einem Interview gefragt wurde, ob er das Gefühl habe, der einzige männliche Spieler zu sein, der sich für Frauen einsetzt.

King, der sich an vorderster Front für Freiheit und Gleichberechtigung einsetzt, sagte einmal über den führenden Tennisspieler in Sachen Gleichberechtigung: "Andy war großartig, und das wahrscheinlich, ohne es zu merken."

Im Jahr 2016 kritisierte Murray Novak Djokovic, den er seit seinem 11. Lebensjahr kennt, nachdem der Serbe argumentiert hatte, dass männliche Spieler mehr Preisgeld verdienen als Frauen, weil sie mehr Zuschauer anziehen und höhere Einnahmen erzielen.

Djokovic hat sich inzwischen entschuldigt, aber Murray hat trotzdem seinen Kopf über die Brüstung gesteckt und gesagt, dass die Ansichten des 14-fachen Grand-Slam-Champions "nicht stimmen".

"Der Herrentennis-Sport hatte in den letzten neun oder zehn Jahren Glück mit den Spielern, die er hatte. Das ist großartig, aber das ganze Tennis sollte daraus Kapital schlagen, nicht nur das Herrentennis", sagte er.

Einige Monate später, bei den Olympischen Spielen in Rio, korrigierte ein schmunzelnder Murray den BBC-Moderator John Inverdale, als dieser dem Spieler dazu gratulierte, dass er der erste Mensch sei, der zwei Goldmedaillen im Tennis gewonnen habe. Er war in der Tat der erste Mann, der zweimal Gold im Einzel gewann.

"Sie sind der erste Mensch, der zwei olympische Goldmedaillen im Tennis gewonnen hat, das ist eine außergewöhnliche Leistung, nicht wahr?", fragte Inverdale, worauf Murray antwortete: "Ich glaube, Venus und Serena haben jeweils etwa vier gewonnen..."

Letztes Jahr, nachdem er in Wimbledon gegen Sam Querrey verloren hatte, zeigte er sich gegenüber den Medien erneut sehr offen. Als ein Journalist den stark aufschlagenden Querrey als den ersten amerikanischen Spieler bezeichnete, der seit 2009 das Halbfinale eines Grand Slam-Turniers erreicht hat, erwiderte Murray schnell: "Männlicher Spieler." Serena Williams und Sloane Stevens hatten in dieser Zeit natürlich auch große Titel gewonnen.

Aber auch Murray hat sich nicht nur an die Grenzen des Tennissports gehalten. Als Reaktion auf die Aufforderung an Ada Hegerberg, auf der Bühne zu twerken, nachdem sie als erste Frau den Ballon d'Or im Fußball gewonnen hatte, postete der Schotte auf Instagram: "Ein weiteres Beispiel für den lächerlichen Sexismus, den es im Sport immer noch gibt. Warum müssen sich Frauen diesen Mist immer noch gefallen lassen? Ich habe mein ganzes Leben lang mit Sport zu tun gehabt, und das Ausmaß an Sexismus ist unfassbar."

Er äußerte sich zur Lohngleichheit, zum Aufwachsen unter Frauen - seine Mutter Judy, eine Tennistrainerin, ist die Person, die ihn auf seinem Weg zum Ruhm begleitet hat - und zum Feminismus.

"Bin ich ein Feminist geworden? Nun, wenn Feminist zu sein bedeutet, dafür zu kämpfen, dass eine Frau wie ein Mann behandelt wird, dann, ja, dann bin ich es wohl", schrieb Murray 2015 auf seiner Website.

Murray wird als brillanter Champion in Erinnerung bleiben, als außergewöhnlicher Sportler, der sein Potenzial voll ausgeschöpft hat, aber er hinterlässt auch ein Vermächtnis als Fürsprecher für Frauen. Als seine Kollegen schwiegen, stellte sich Murray an die vorderste Front im Kampf gegen Sexismus im Sport.

