Andretti-Team hofft, in der Formel E mit den großen Jungs mithalten zu können

Drei Generationen der amerikanischen Familie sind im gesamten Spektrum des Motorsports angetreten, von der Formel 1 über IndyCar und NASCAR bis hin zur Formel E.

Mario Andretti ist der Name, der den meisten bekannt ist. Er war eine dominierende Kraft in der Formel 1 und gewann 1978 die Weltmeisterschaft - als letzter Amerikaner, dem dies gelang, und als letzter, der mit dem Sieg beim Großen Preis der Niederlande 1978 sogar ein Rennen gewann.

Er holte auch vier IndyCar-Titel, gewann 1969 das Indy 500 und kann auf 111 Siege bei 879 Starts in allen Rennsportarten verweisen; kein Wunder, dass der Name Andretti im Motorsport eine große Rolle spielt.

Sohn Michael hielt in den 1980er und 90er Jahren die Andretti-Fahne hoch und fuhr hauptsächlich in der CART-Meisterschaft, die er 1991 gewann. Mit 42 Rennsiegen ist er der dritterfolgreichste Fahrer in der amerikanischen Open-Wheel-Geschichte - etwas, das er als seine stolzeste Leistung bezeichnet.

"Einen Namen wie Andretti zu haben, ist offensichtlich etwas, mit dem wir aufgewachsen sind und auf das wir sehr stolz sind", sagte Michael, dessen Sohn Marco in seinem Andretti Indy Car Team fährt, gegenüber CNN.

"Mein Vater hat damit angefangen. Er hat alles getan, was man im Rennsport erreichen kann, und wir wollten es einfach weiterführen. Es ist wirklich cool für uns, dass wir den Namen weiterführen können."

Elektrische Odyssee

Als Einzelpersonen zu gewinnen ist eine Sache, als Team zu gewinnen ist in letzter Zeit auch zu einem Familientrend geworden.

Andretti Autosport, seit 2009 im Besitz von Michael, ist eine dominierende Kraft in der IndyCar-Serie mit vier IndyCar-Champions und fünf Indy 500-Siegern - drei davon in den letzten vier Rennen.

In den letzten Jahren hat der Name Andretti jedoch Neuland betreten.

Das Team, das seit dem Start der Formel E im Jahr 2014 in der rein elektrischen Rennserie mitfährt, hat schnell gelernt, über sich hinauszuwachsen.

"Wir als Team sind im Grunde ein kleiner Kerl, ein kleines Privatteam, das gegen einige der Großen wie Renault und Jaguar und Mahindra antritt, die ein fünf-, sechs- oder zehnmal höheres Budget haben als wir", sagt Michael.

"Deshalb brauchen wir die Hilfe eines Herstellers wie BMW, damit wir wettbewerbsfähiger werden. Ich hoffe, dass wir in der fünften Saison [nächste Saison] in der Lage sein werden, mit den großen Jungs mitzumischen."

'Etwas Neues'

Die Ergebnisse auf der Rennstrecke waren konstant. In den drei bisherigen Meisterschaften der Formel E belegte Andretti zweimal den siebten und einmal den sechsten Platz in der Team-Wertung.

In diesem Jahr wird das Team vom portugiesischen Fahrer Antonio Felix da Costa angeführt, dessen bestes Ergebnis bisher ein sechster Platz beim Saisonauftakt in Hongkong war.

Die Formel E ist im Vergleich zu ihren Konkurrenten eine junge Meisterschaft. Wie steht sie im Vergleich zur Konkurrenz da?

"Ob ich glaube, dass die Formel E die Formel 1 und IndyCar ablösen wird? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass das das Ziel der Formel E ist. Die Formel E ist ihr eigenes Ding", sagt Andretti.

"Wenn man zu einem Formel-E-Event kommt, muss man sich öffnen, denn es ist ganz anders.

"Man hat nicht den lauten Sound oder solche Dinge, aber es ist etwas Neues, es ist eine neue Technologie, also muss man mit einem offenen Geist kommen und ich denke, wenn man erst einmal hier ist, sieht man es und wird süchtig danach."

