Amnesty International bittet Cristiano Ronaldo, auf Menschenrechtsprobleme in Saudi-Arabien aufmerksam zu machen

In einer Pressemitteilung der Menschenrechtsorganisation wird Dana Ahmed, ihre Forscherin für den Nahen Osten, mit den Worten zitiert: "Die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo durch Al-Nassr fügt sich in ein breiteres Muster von Sportswashing in Saudi-Arabien ein.

"Sportswashing" ist das Phänomen, den eigenen Ruf durch Sport aufzubessern.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass die saudischen Behörden Ronaldos Anwesenheit im Land als Mittel zur Ablenkung von der erschreckenden Menschenrechtsbilanz des Landes nutzen werden", fügte Ahmed hinzu.

"Cristiano Ronaldo sollte nicht zulassen, dass sein Ruhm und sein Prominentenstatus zu einem Werkzeug der saudischen Sportwäsche werden. Er sollte seine Zeit bei Al-Nassr nutzen, um sich zu den unzähligen Menschenrechtsproblemen in dem Land zu äußern."

In der Mitteilung wird argumentiert, dass der saudische Staat Menschen ohne fairen Prozess hinrichtet und weder Meinungs- noch Vereinigungsfreiheit zulässt.

Nach Angaben der saudischen Staatsmedien wird Ronaldo bei Al Nassr schätzungsweise 200 Millionen Dollar pro Jahr verdienen.

Amnesty International reagierte damit auf die Äußerungen des portugiesischen Fußballstars bei seiner Vorstellung des Teams in Riad am Montag, wo er sagte: "Ich möchte eine andere Vision von diesem Verein und diesem Land vermitteln. Deshalb habe ich diese Gelegenheit ergriffen".

CNN hat das saudi-arabische Sportministerium, den saudi-arabischen Fußballverband und die saudi-arabische Profiliga um eine Stellungnahme gebeten, aber nicht sofort eine Antwort erhalten.

Ronaldos Vertreter lehnten eine Stellungnahme ab.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com