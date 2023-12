Alle in Quarantäne befindlichen Spieler der Australian Open wurden bei der Bekanntgabe der Turnierauslosung negativ getestet

Es sieht so aus, als ob bei den Australian Open in der nächsten Woche alles in Ordnung ist, nachdem alle Spieler, die vor kurzem unter Quarantäne gestellt wurden, negativ getestet wurden, wie die Organisatoren am Freitag bekannt gaben.