Alexander Zverev: ATP prüft Vorwürfe häuslicher Gewalt

Die ATP erklärte in einer Erklärung, sie "verurteile jede Form von Gewalt oder Missbrauch und werde solche Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem Verhalten bei einem ATP-Mitglieds-Turnier untersuchen".

In einem Interview mit Slate im August beschuldigte die Ex-Freundin des Deutschen, Olya Sharypova, ihn, sie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai 2019 körperlich und emotional misshandelt zu haben.

Zverev wurde auf einer Pressekonferenz vor den US Open 2021 im August zu den Vorwürfen befragt und stritt diese ab.

"Ich habe immer gesagt, dass die Anschuldigungen und alles, was gesagt wurde, unwahr sind", sagte er.

Auch auf Twitter schrieb der 24-Jährige im August, dass es keinen Missbrauch gegeben habe.

"Ich habe meine deutschen und amerikanischen Anwälte mit der Angelegenheit beauftragt. Sie haben bereits eine einstweilige Verfügung gegen die Quelle und den Autor erwirkt, die die falschen Behauptungen veröffentlicht haben. Das Gericht ist unseren Argumenten gefolgt und stellt fest, dass die erhobenen Vorwürfe verleumderisch und falsch sind. Die Anwälte haben daher weitere Verfahren gegen die Quelle und den Autor eingeleitet.

"Ich bestreite kategorisch und unmissverständlich, dass ich Olja missbraucht habe. Ich unterstütze auch voll und ganz die Schaffung einer ATP-Richtlinie gegen häusliche Gewalt."

Zverev teilte CNN in einer Erklärung außerdem mit, dass er "die ATP seit Monaten gebeten hat, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten".

"Wie bereits gesagt, bestreite ich kategorisch und unmissverständlich jede dieser Anschuldigungen."

Zu den Ermittlungen der ATP sagte der CEO der Organisation, Massimo Calvelli, in einer Erklärung: "Die gegen Alexander Zverev erhobenen Vorwürfe sind ernst zu nehmen und wir haben die Verantwortung, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir hoffen, dass unsere Untersuchung es uns ermöglichen wird, die Fakten zu ermitteln und angemessene Folgemaßnahmen zu bestimmen.

"Wir gehen davon aus, dass Zverev unsere Untersuchung begrüßt und bestätigen, dass er alle Anschuldigungen bestritten hat. Wir werden auch alle weiteren rechtlichen Entwicklungen im Anschluss an die einstweilige Verfügung, die Zverev vor den deutschen Gerichten erwirkt hat, verfolgen."

Sharypova behauptete auch, dass Zverev in einem Hotelzimmer in New York versucht habe, sie mit einem Kissen zu ersticken, bevor sie aus Angst um ihr Leben barfuß floh.

Screenshots von WhatsApp-Nachrichten, die CNN Sport gezeigt wurden, scheinen darauf hinzudeuten, dass sich der angebliche Vorfall am 23. August 2019 ereignete, also anderthalb Monate vor dem Shanghai Masters Event. Im vergangenen Oktober sagte Zverev, dass die Vorwürfe "einfach nicht wahr" seien.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Sharypova sagte Slate, dass ihre Entscheidung, sich zu äußern, nichts mit Zverev zu tun hatte.

"Ich wollte an die Öffentlichkeit gehen, um ehrlich zu euch allen zu sein", sagte sie. "Viele Mädchen in dieser Situation schweigen. Sie sprechen nicht darüber, weil sie Angst vor Kommentaren haben, dass es nicht wahr ist und solche Sachen. Ich wollte nur zeigen, dass es nicht schwer ist, darüber zu sprechen.

"Es ist bereits im wirklichen Leben passiert, du hast es bereits erlebt. Du weißt, dass du die Wahrheit gesagt hast, du weißt, dass du kein schlechter Mensch bist und dass du das nicht verdient hast."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com