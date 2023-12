Alex Ferguson sagt, Cristiano Ronaldo hätte gegen Everton beginnen sollen

Der ehemalige Manager von Manchester United, Alex Ferguson, sagte, dass Cristiano Ronaldo beim 1:1-Unentschieden gegen Everton am vergangenen Wochenende in der Startelf hätte stehen sollen, anstatt vom aktuellen Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der zweiten Halbzeit eingewechselt zu werden.