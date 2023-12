Alejandro Agag: Bernie Ecclestone sagte mir: 'Du wirst nie dein erstes Rennen fahren'

Formel-1-Chef Bernie Ecclestone war der lauteste von vielen Kritikern, die voraussagten, dass die Idee schnell im Sande verlaufen würde, sagt Agag.

Doch an diesem Wochenende findet in Hongkong das 50. Rennen der fünften Saison der ersten Elektro-Rennserie statt.

"Rennen Nummer 50 ist ein sehr großer Moment für uns", sagte Agag vor Reportern in London. "Ich erinnere mich, dass Bernie Ecclestone zu mir sagte: 'Du wirst dein erstes Rennen nie schaffen.'"

Ecclestone, der fast 40 Jahre lang Chef der Formel 1 war, war nur eine von vielen Personen, die gezwungen waren, ihre Worte zu überdenken.

"Ich habe Bernie, wissen Sie, wahrscheinlich die höchste Wertschätzung entgegengebracht, als Freund, als Geschäftsmann, als Schöpfer der Formel 1", sagte Agag.

"Eine Woche vor meinem ersten Rennen. Er sagte mir: 'Ich bin froh, dass du Recht hattest und ich Unrecht.'"

Das Tüpfelchen auf dem i

Die Formel E gilt als eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt und hat laut Forbes in der letzten Saison weltweit mehr als 300 Millionen Zuschauer angezogen, die mindestens ein Rennen im Fernsehen verfolgten.

Durchschnittlich 27,1 Millionen sahen sich jedes einzelne Rennen an - ein enormer Anstieg gegenüber den 18,6 Millionen, die in der Saison 2016/17 jedes Rennen verfolgten.

Die schnell wachsende Popularität der Formel E hat die BBC, den nationalen britischen Sender, davon überzeugt, die Live-Rechte für die laufende Saison zu erwerben, und der E-Prix in Hongkong an diesem Wochenende wird das erste Rennen sein, das auf einem frei empfangbaren Kanal übertragen wird.

"Es ist sozusagen das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, auf BBC zu sein", sagt Agag. "Es zeigt, dass sich die Meisterschaft auf ihrem bisherigen Höhepunkt befindet. Wir befinden uns in der besten Phase, und Porsche und Mercedes kommen noch, sie kommen nächstes Jahr.

"Jedes Mal, wenn wir sehen, dass mehr Zuschauer zu den Rennen gehen, gibt es mehr und mehr Anhänger im Fernsehen, in den sozialen Medien und im digitalen Bereich, und obendrein beginnen wir, mit einigen wirklich großen frei empfangbaren Sendern den Durchbruch zu schaffen."

Agag gibt zu, dass er "keine Ahnung" hat, wie viele Menschen den E-Prix in Hongkong verfolgen werden, aber er würde sich über 400.000 Live-Zuschauer freuen.

Trotz der Ausstrahlung seines Sports im frei empfangbaren Fernsehen und der damit verbundenen Aufmerksamkeit für eine potenzielle neue Fangemeinde glaubt Agag, dass die Stärke der Formel E woanders liegt.

Nach einem Gespräch mit dem CEO eines der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt sagte der 48-Jährige, dass die Priorität der Unternehmen das digitale Zuschauerwachstum sei.

"Er hat sich komplett nur darauf konzentriert", sagt Agag. "Das TV-Publikum wächst vielleicht 10 %, 20 % - in unserem Fall 40 % - Jahr für Jahr, aber das digitale wächst um 500 %.

"Als ich in Mexiko war, waren meine Kinder weg und zwei meiner Kinder haben das Mexiko-Rennen nicht gesehen, also sagte ich zu den Kindern: 'Wie sollen wir das Mexiko-Rennen sehen, wir haben es nicht auf Sky oder so aufgenommen?

"Meine Kinder sahen mich an, als wäre ich ein Idiot ... und mein Kind nahm sein Handy, ging auf YouTube, ging auf Airplay und da war das Rennen im Fernsehen.

"Die Dinge ändern sich, und die Leute schauen mehr Highlights als Live-Rennen, und darauf muss man sich einstellen - und die Kinder, wissen Sie, die neue Generation versteht das."

Veränderung in unsere Richtung

Das Wachstum der Formel E in den fünf Jahren ihres Bestehens spiegelt sich in der veränderten Einstellung der Gesellschaft wider.

Unternehmen und Privatpersonen sind umweltbewusster geworden und suchen nach Möglichkeiten, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, und der Übergang von Benzin- und Dieselautos zu Elektroautos hat diesen Wandel vorangetrieben.

"Im Jahr 2012 waren weltweit 190.000 Elektroautos unterwegs", sagt Agag. "Die Prognose lautet, dass wir sehr nahe an oder vielleicht sogar etwas über acht Millionen kommen werden.

"Wir gehen also von 190.000 auf acht Millionen - natürlich sind acht Millionen sehr wenig im Vergleich zu einer Milliarde Autos oder Fahrzeugen im Allgemeinen da draußen. Aber von 190.000 auf acht Millionen ist ein gewaltiger Zuwachs.

"Wenn man sich anschaut, wie alle Automarken ihre Produktionslinien auf Elektroantrieb umstellen und Elektromotoren einbauen, wenn man sich das Pariser Klimaabkommen anschaut, wenn man sich die Vorschriften der Europäischen Union über CO2-Emissionen anschaut, dann verändert sich die Welt, und sie verändert sich in unsere Richtung.

"Sie verändert sich nicht in irgendeine andere Richtung, sie verändert sich in unsere Richtung."

