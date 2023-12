Ajax verschwand nach dem „Außerirdischen“ in der Unterwelt.

Das hat es noch nie gegeben: Ajax wurde von einem Amateurverein aus dem Pokal ausgeschieden. Der Rest Europas kann den Untergang des ehemaligen Champions-League-Giganten nur mit sehr großen Worten beschreiben. Niemand glaubt, was derzeit mit dem niederländischen Rekordmeister passiert.

Ajax Amsterdam ist nur noch ein Schatten seines früheren Glanzes. Vorübergehender negativer Höhepunkt war die historische Pokalniederlage der Niederlande gegen den Amateurklub USV Hercules, die auch aus dem Ausland heftige Kritik hervorrief. Die Schlagzeile auf der Titelseite des Telegraph lautete „Extreme Peinlichkeit für Ajax“ und sogar die spanische Marca sprach von „einer beschämenden Niederlage. Der Verein ist auf dem Weg in die Unterwelt!“

Der 20-fache Pokalsieger schied am Donnerstagabend in der zweiten Runde mit einer 2:3-Niederlage gegen den Viertligisten Hercules aus, die erste Niederlage gegen einen Amateurverein in der Pokalgeschichte.

„Die Katastrophensaison von Ajax hat damit einen historischen Tiefpunkt erreicht“, schrieb der Telegraph. „De Volkskrant“ spricht davon, „in einen Krater zu fallen, der offensichtlich noch nicht den Boden erreicht hat“. Das Team war zutiefst verlegen. „Selbst gegen Amateure konnte Ajax nicht verteidigen... und nicht richtig angreifen.“

In der Nachspielzeit ausgeschieden

Der Rekordmeister aus der Landeshauptstadt befindet sich mitten in der schwierigsten Zeit seiner Geschichte – inklusive einer schweren Vorstandskrise. Im Oktober belegte Ajax sogar den letzten Platz in der Eredivisie. Ajax ist nach einem historisch schlechten Saisonstart unter dem neuen Trainer John van Heep nun auf den fünften Platz vorgerückt. Der Abstand zum Spitzenreiter PSV beträgt nun 23 Punkte.

Tore von Brian Brobby und Chuba Akpom in der 83. bzw. 88. Minute glichen am Donnerstagabend einen 2:0-Rückstand aus, aber Matz traf in der Nachspielzeit. ·Grotenbregg erzielte den Siegtreffer für die Außenseiter und sorgte damit für eine perfekte Szene. „Das sollte nicht passieren“, sagte Ajax-Co-Trainer Michael Valkanis nach dem Spiel.

Er reiste im Auftrag von Cheftrainer Van't Shipp nach Australien, um an der Hochzeit seines Sohnes teilzunehmen. „Wir machen eine sehr schwierige Saison durch. Aber wir müssen weiterarbeiten und alles wieder in Ordnung bringen“, sagte Valkanis.

